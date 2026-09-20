Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 32 milhões

O próximo sorteio será realizado na terça-feira (22/9) - (crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil)

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 3060 sorteado neste domingo (20/9) e o prêmio acumulou para R$ 32 milhões. O próximo sorteio será realizado na terça-feira (22/9).

O concurso 3060 da Mega-Sena teve o seguinte resultado: 15 - 23 - 37 - 38 - 36 - 06.

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As apostas na Mega-Sena podem ser feitas em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.