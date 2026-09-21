Criminosos levam HD de escritório de Milton Leite em São Paulo

Ex-vereador é investigado por envolvimento com o PCC - (crédito: Afonso Braga/Câmara Municipal de São Paulo)

Criminosos invadiram o escritório político do ex-presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Milton Leite (União Brasil), na noite deste domingo (20/9), no bairro de Santo Amaro, na Zona Sul da capital paulista.

De acordo com a Polícia Civil, o HD com imagens da câmera de segurança do local foi levado durante a invasão. No entanto, uma quantia de R$ 19 mil foi deixada pelos criminosos em cima de um sofá.

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Cartões de crédito e documentos autenticados por Milton Leite também foram encontrados e apreendidos pelos policiais. Até o momento, ninguém foi preso e não se sabe quantos criminosos invadiram o local. O caso foi registrado no 11º Distrito Policial.

Os policiais foram acionados após vizinhos perceberem uma movimentação suspeita no local. De acordo com a polícia, os invasores utilizaram um carro branco e fugiram em seguida.

O Correio tentou entrar em contato com o advogado de Milton Leite para maiores informações, mas até o momento da publicação desta reportagem, não obteve resposta.

Envolvimento com o PCC

O ex-vereador Milton Leite está preso temporariamente desde a sexta-feira (18), em Mogi das Cruzes (SP), após se entregar às autoridades. Ele é alvo de um mandado de prisão na Operação Vectura Corrupta e chegou a ficar foragido durante um dia.

A Polícia Civil e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público, investigam Milton Leite por suspeitas de envolvimento com a facção Primeiro Comando da Capital (PCC). De acordo com as investigações, ele seria responsável pela operação de empresas ligadas ao transporte público que estariam ligadas ao grupo criminoso.

O político também é apontado como possível proprietário oculto da Transwolff, empresa investigada que operava linhas de ônibus na capital paulista. Ele nega as acusações e qualquer envolvimento com a facção.