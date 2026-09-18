Ex-vereador Milton Leite se entrega à polícia

O ex-vereador é alvo de um mandado de prisão temporária - (crédito: Richard Lourenço/Rede Câmara)

O ex-presidente da Câmara Municipal de São Paulo Milton Leite (União Brasil) se entregou à polícia pouco antes das 16h desta sexta-feira (18/9), após ser considerado foragido por mais de 24 horas. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) confirmou ao Correio que ele se apresentou na Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise), em Mogi das Cruzes (SP). Leite chegou ao local acompanhado de um advogado.

O ex-vereador é alvo de um mandado de prisão temporária no âmbito da Operação Vectura Corrupta, deflagrada na quinta-feira (17/9) pela Polícia Civil e pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP). A investigação apura a infiltração do Primeiro Comando da Capital (PCC) no sistema de transporte público paulista.

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Antes da apresentação, policiais fizeram buscas por Leite em Sorocaba, no interior de São Paulo. Em um imóvel ligado a um ex-assessor do político, os agentes apreenderam R$ 280 mil e US$ 89 mil em espécie. Leite não estava no local.

A ordem de prisão contra o ex-vereador se baseia em elementos da investigação que citam o nome dele na atuação de empresas de transporte. As apurações apontam Leite como possível proprietário oculto da Transwolff, empresa que operava linhas de ônibus na capital e também é investigada por suspeitas de ligação com o PCC.

Milton Leite nega as acusações e qualquer vínculo com a facção criminosa.

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