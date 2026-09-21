Mata Atlântica: agricultura ganha 11 milhões de hectares em 41 anos no bioma

A Mata Atlântica é o bioma brasileiro com a menor proporção de vegetação nativa - (crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil)

Entre 1985 e 2025, a Mata Atlântica perdeu 9,7 milhões de hectares de vegetação madura. No mesmo período, a agricultura ganhou 11 milhões de hectares. Os dados foram divulgados na Coleção 11 da MapBiomas nesta segunda-feira (21/9), data em que é celebrado o Dia da Árvore.

O relatório também aponta perda de 5 milhões de hectares de vegetação nativa. Um em cada quatro hectares de vegetação nativa que existem no bioma é classificado como vegetação secundária, isto é, são áreas que voltaram a crescer após terem sido desmatadas.

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A Mata Atlântica é o bioma brasileiro com a menor proporção de vegetação nativa. Em 2025, essa cobertura ocupava 32% do território, enquanto a agropecuária respondia por 63%. A supressão da vegetação nativa na Mata Atlântica apresenta uma tendência de queda ao longo da série histórica, desde os anos 2000, a área nativa ficou abaixo de 2 milhões de hectares em cada período de cinco anos.

Agricultura

A agricultura foi o uso da terra que mais cresceu no bioma. Sua área passou de 9,7 milhões de hectares em 1985 para 20,5 milhões em 2025, um aumento de cerca de 11 milhões de hectares, o que representa 19% da área total do bioma.

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Grande parte da expansão da agricultura ocorreu sobre as pastagens, que perderam cerca de 11 milhões de hectares no período. A soja ganhou 8,7 milhões de hectares em 41 anos e a cana-de-açúcar avançou 5 milhões de hectares. Em 2025, o bioma concentrava as produções de 25% da soja, 50% da cana-de-açúcar, 68% do café e 34% do citrus (laranjas, limões, tangerinas e toranjas) das áreas mapeadas no Brasil.

A silvicultura também avançou, com um aumento de 4 vezes desde 1985, com acréscimo de 3,8 milhões de hectares, chegando a 4,9 milhões de hectares em 2025.

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Área urbanizada

As áreas urbanizadas do bioma cresceram 2,5 vezes entre 1985 e 2025. O acréscimo foi de 1,3 milhão de hectares e a área total chegou a 2,3 milhões de hectares. Mais da metade de toda a área urbanizada do Brasil estava no bioma em 2025 (52%).

O relatório apresenta ainda que seis das 10 maiores ilhas costeiras do bioma perderam vegetação nativa. Em quatro delas, a área urbanizada mais que dobrou: o crescimento foi de 14,5 vezes na Ilhabela, 6,4 vezes em Itaparica, 3,6 vezes em São Francisco e 2,4 vezes na Ilha de Santa Catarina.

Por outro lado, quatro das 10 maiores ilhas apresentaram aumento da área de vegetação nativa entre 1985 e 2025: Ilha das Peças (PR), Ilha do Cardoso (SP), Ilha do Superagui (PR) e Ilha Grande (RJ). Considerando a área conjunta dessas quatro ilhas, a cobertura de áreas naturais aumentou 1,7% no período.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro

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