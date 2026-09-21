Maior cratera de meteoro da América do Sul fica no Brasil

Trata-se do Domo de Araguainha, localizado na divisa entre os estados de Mato Grosso e Goiás. - (crédito: Reprodução do Youtube)

No coração do Brasil, na divisa entre os estados de Mato Grosso e Goiás, esconde-se uma cicatriz de proporções continentais. O Domo de Araguainha é a maior cratera de impacto de meteoro da América do Sul, com impressionantes 40 quilômetros de diâmetro. Formada há cerca de 254 milhões de anos, a estrutura é um testemunho silencioso de um evento cataclísmico que ajudou a moldar a história da vida na Terra.

Diferente da imagem clássica de uma bacia, a cratera de Araguainha não é uma depressão óbvia no terreno. O tempo e a erosão transformaram sua aparência ao longo de milhões de anos. Hoje, o que se observa do espaço é uma estrutura circular complexa, com um anel de serras e um núcleo soerguido, o que justifica o nome "domo".

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Um evento de extinção em massa

A formação do domo foi resultado da colisão de um asteroide com aproximadamente quatro quilômetros de diâmetro em uma área que, na época, era um mar raso. O impacto liberou uma energia milhares de vezes superior à das maiores bombas nucleares, vaporizando rochas e alterando drasticamente a paisagem local. A datação do evento coloca o impacto de Araguainha em um período crítico da história do planeta: o final do período Permiano.

Essa época coincide com a maior extinção em massa já registrada, conhecida como a extinção do Permiano-Triássico, que eliminou cerca de 95% da vida marinha e 70% dos vertebrados terrestres. Estudos científicos ainda investigam se o impacto do meteoro em Araguainha pode ter contribuído para essa catástrofe global, liberando gases tóxicos e alterando o clima.

Turismo científico e geológico

Apesar de sua aparência desgastada, o Domo de Araguainha se tornou um destino valioso para o turismo científico. Reconhecido pela União Internacional de Ciências Geológicas (IUGS) como um dos 100 principais sítios geológicos do mundo, é um verdadeiro laboratório a céu aberto. Geólogos, pesquisadores e estudantes de todo o mundo visitam a região para estudar as rochas e formações únicas que só um evento de impacto dessa magnitude poderia criar.

Para os viajantes, a cratera oferece uma paisagem peculiar, cortada pelo rio Araguaia, que serpenteia pelo seu interior. As cidades de Araguainha e Ponte Branca, em Mato Grosso, além de Doverlândia, Mineiros e Santa Rita do Araguaia, em Goiás, são os principais pontos de acesso à estrutura. Explorar a região é uma oportunidade de visualizar, na prática, as forças monumentais que moldaram o nosso planeta.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.