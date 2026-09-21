Inflamação tipo 2: sua "pele sensível" pode ser mais que isso

Lesões cutâneas como coceira e eczemas podem indicar inflamação tipo 2, uma resposta imunológica desregulada que afeta a pele - (crédito: Freepik)

Coceira persistente, ressecamento severo e eczemas que não desaparecem podem indicar mais do que uma simples "pele sensível". Esses sinais podem ser parte de um processo conhecido como inflamação tipo 2, uma resposta desregulada do sistema imunológico que afeta a barreira da pele.

O mecanismo está presente na dermatite atópica e pode coexistir com outras condições, como rinite, asma e esofagite eosinofílica. Essa última é uma inflamação crônica do esôfago que pode causar dificuldade para engolir. Especialistas reforçam, contudo, que ter uma dessas doenças não significa que o paciente desenvolverá as demais.

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Essa reação imunológica ocorre quando o sistema de defesa age de forma exagerada e prolongada. Como pode atingir diferentes órgãos simultaneamente, uma pessoa pode apresentar lesões cutâneas, nariz entupido e falta de ar, manifestações que parecem não ter relação entre si.

“Um paciente pode, por exemplo, tratar a pele e continuar com asma, rinite ou sintomas nasais sem acompanhamento adequado. Quando identificamos essas associações, conseguimos organizar melhor o cuidado”, explica a dermatologista Marcela Cestari, do Hospital Sírio-Libanês.

Segundo a especialista, essa falta de visão integrada faz com que muitos convivam com o desconforto por anos. “É comum ouvir frases como ‘minha pele sempre foi sensível’. O problema começa quando o paciente passa a adaptar a própria rotina à doença. Se os sintomas interferem no sono ou na qualidade de vida, é hora de buscar ajuda”, afirma Cestari.

Como é feito o diagnóstico

Não existe um sintoma isolado ou teste específico que determine a presença de inflamação tipo 2. Exames de sangue podem mostrar elevação de eosinófilos, células de defesa envolvidas em inflamações, ou de IgE (imunoglobulina E), mas esses marcadores não são suficientes para confirmar a condição.

O diagnóstico é estritamente clínico e depende de uma boa anamnese, exame físico da pele, distribuição das lesões e histórico do paciente. A reação tipo 2 não deve ser confundida com uma simples alergia.

O tratamento varia conforme a doença, a intensidade dos sintomas e as características de cada pessoa. Medicamentos à base de corticoides podem ser utilizados, mas o uso prolongado aumenta o risco de efeitos adversos. Por isso, a terapia deve ser definida por um médico.

Para a médica, reconhecer o mecanismo da inflamação ajuda a manter a doença sob controle. “Uma pergunta simples na consulta ajuda a ampliar esse olhar: além da pele, como estão seu nariz e sua respiração? O objetivo é sair do ciclo de tratar apenas as crises e estabelecer uma estratégia de controle”, conclui a dermatologista.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.