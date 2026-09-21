Bruno Avelar e Rick se abraçam ao entrar em avião antes de desaparecimento

Bruno e Rick aparecem se abraçando antes de entrar em um jatinho, nesta segunda-feira (21) - (crédito: Instagram/Reprodução )

Um helicóptero que transportava o cantor Rick, da dupla com Renner, e mais quatro pessoas desapareceu na manhã desta segunda-feira (21) na região da Serra Catarinense. A aeronave partiu de Balneário Camboriú por volta das 10h30 com destino a São Joaquim, mas perdeu contato sobre a área de Urubici. A assessoria do artista confirmou que ele estava a bordo.

Além do cantor, estavam na aeronave o empresário Bruno Avelar, um piloto e um copiloto. No total, cinco ocupantes estão desaparecidos. As condições climáticas na região eram adversas no momento do último contato, com registro de forte chuva.

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Antes, Bruno e Rick aparecem se abraçando, antes de entrar em um jatinho na manhã desta segunda-feira (21). Bruno tem cerca de 570 mil seguidores nas redes sociais e Rick tem quase 1 milhão de seguidores.

O desaparecimento e as buscas

Equipes da Força Aérea Brasileira (FAB) e do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina foram mobilizadas e realizam uma operação de busca e resgate na região de mata fechada. As autoridades tentam rastrear o último sinal emitido pelo helicóptero para delimitar a área da varredura.

Até o momento, não há informações sobre o paradeiro da aeronave ou o estado de saúde dos ocupantes. Esta matéria está em atualização e trará novas informações assim que forem confirmadas pelas autoridades competentes.

Quem é Rick, da dupla com Renner

Geraldo Antônio de Carvalho, conhecido nacionalmente como Rick, tem uma carreira consolidada na música brasileira. A parceria com Renner começou nos anos 1980 e explodiu na década seguinte, transformando a dupla em um dos maiores fenômenos do sertanejo.

Com uma voz marcante, Rick emplacou sucessos que atravessam gerações e continuam populares até hoje. Canções como "Ela é demais", "Filha" e "Muleca" se tornaram clássicos do gênero, garantindo um lugar de destaque para a dupla no cenário musical.

Além de intérprete, o artista é um compositor talentoso, com músicas gravadas por outros grandes nomes, como Zezé Di Camargo & Luciano e Chitãozinho & Xororó. A trajetória ao lado de Renner foi marcada por idas e vindas, com períodos de carreira solo, mas o respeito do público e do meio artístico sempre se manteve.

Atualmente, o sertanejo segue com seus projetos individuais, realizando shows por todo o Brasil e mantendo uma base de admiradores que o acompanha desde o início de sua jornada.