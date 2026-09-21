Justiça mantém presos suspeitos de torturar adolescente na Bahia

Emblema da Polícia Civil da Bahia, instituição que atuou na prisão dos suspeitos de tortura de adolescente em Feira de Santana - (crédito: Divulgação / Ascom-PCBA)

Os dois homens suspeitos de torturar um adolescente de 17 anos tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva durante audiência de custódia no sábado (19/9). A Polícia Civil prendeu a dupla, de 20 e 25 anos, na última quarta-feira (16/9), em Feira de Santana, a cerca de 100 quilômetros de Salvador (BA).

Segundo nota da Polícia Civil, os suspeitos abordaram a vítima após ela sair da escola no bairro Campo Limpo e a levaram para uma área de mata e deceparam 6 dedos. A polícia não detalhou estado de saúde atual do adolescente que foi levado ao hospital na quarta (16).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia mais

Após receberem a denúncia, os agentes iniciaram as buscas e localizaram os dois criminosos no bairro Asa Branca. Com eles, a polícia apreendeu um revólver, uma pistola, munições, um carregador e dois celulares.

A polícia investiga se o crime está ligado à disputa entre grupos criminosos rivais. Além da suspeita de tortura, os homens foram autuados por porte ilegal de arma de fogo e atuação em organização criminosa armada. Eles permanecem presos à disposição da Justiça.