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Justiça mantém presos suspeitos de torturar adolescente na Bahia

Vítima de 17 anos foi levada a uma área de mata após sair da escola no bairro Campo Limpo, em Feira de Santana

Emblema da Polícia Civil da Bahia, instituição que atuou na prisão dos suspeitos de tortura de adolescente em Feira de Santana - (crédito: Divulgação / Ascom-PCBA)
Emblema da Polícia Civil da Bahia, instituição que atuou na prisão dos suspeitos de tortura de adolescente em Feira de Santana - (crédito: Divulgação / Ascom-PCBA)

Os dois homens suspeitos de torturar um adolescente de 17 anos tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva durante audiência de custódia no sábado (19/9). A Polícia Civil prendeu a dupla, de 20 e 25 anos, na última quarta-feira (16/9), em Feira de Santana, a cerca de 100 quilômetros de Salvador (BA).

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Segundo nota da Polícia Civil, os suspeitos abordaram a vítima após ela sair da escola no bairro Campo Limpo e a levaram para uma área de mata e deceparam 6 dedos. A polícia não detalhou estado de saúde atual do adolescente que foi levado ao hospital na quarta (16).

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Após receberem a denúncia, os agentes iniciaram as buscas e localizaram os dois criminosos no bairro Asa Branca. Com eles, a polícia apreendeu um revólver, uma pistola, munições, um carregador e dois celulares.

A polícia investiga se o crime está ligado à disputa entre grupos criminosos rivais. Além da suspeita de tortura, os homens foram autuados por porte ilegal de arma de fogo e atuação em organização criminosa armada. Eles permanecem presos à disposição da Justiça.

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Nathallie Lopes

Repórter

Jornalista e também formada em relações internacionais. É repórter do site do Correio, onde escreve sobre temas diversos, e assina o Blog do Servidor

Por Nathallie Lopes
postado em 21/09/2026 18:42 / atualizado em 21/09/2026 18:46
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