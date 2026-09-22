Falha de energia afeta operação do Aeroporto de Viracopos nesta terça

Falta de luz mobiliza atenção em um dos principais pontos de conexão do interior de SP - (crédito: Divulgação)

O Aeroporto de Viracopos, localizado em Campinas, no interior do Estado de São Paulo, registra uma interrupção no fornecimento de energia elétrica na manhã desta terça-feira (22/9).

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Segundo a CPFL Paulista, concessionária responsável pela distribuição de energia na região, o problema está nas instalações internas do terminal.

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A rede elétrica que atende Viracopos opera normalmente, e não houve registro de ocorrência no sistema da empresa.

A CPFL também informou que não recebeu pedido de atendimento no local. A administradora de Viracopos ainda não esclareceu quais áreas do terminal foram atingidas nem informou quando o serviço deve ser normalizado.