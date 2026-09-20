Ciclone extratropical coloca Sul em alerta de perigo

O avanço de uma frente fria associada a um ciclone extratropical deve manter o Sul do Brasil sob risco de tempestades entre este domingo (20/9) e segunda-feira (21/9), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão inclui chuva intensa, rajadas de vento e possibilidade de granizo, com avisos meteorológicos para os três estados da região.

O ciclone passa pela Argentina entre domingo e segunda-feira e, posteriormente, segue em direção ao Oceano Atlântico. O deslocamento favorece a formação da frente fria que alcança o Sul do país e também aumenta a instabilidade em Mato Grosso do Sul e no sul de São Paulo.



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Segundo o Inmet, os ventos tendem a ganhar intensidade na parte dianteira da frente fria com o fortalecimento do Jato de Baixos Níveis. Áreas de baixa pressão entre o norte da Argentina e o Paraguai também contribuem para manter as condições favoráveis às tempestades.

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Um dos avisos emitidos pelo instituto prevê volumes de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros ao longo do dia, além de ventos intensos e queda de granizo. Entre os possíveis impactos estão interrupções no fornecimento de energia elétrica, danos a plantações, quedas de árvores e alagamentos.

Sul entra em período de maior instabilidade

Neste domingo, a previsão indica muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas em toda a Região Sul. Durante a madrugada e a manhã, o aviso laranja de perigo para tempestades abrange o Paraná, o norte, o centro e o oeste de Santa Catarina, além do norte e noroeste do Rio Grande do Sul.

Nas demais áreas da região, o Inmet mantém aviso amarelo de perigo potencial durante a madrugada e a manhã. À noite, a situação se intensifica no Rio Grande do Sul, que passa a ficar integralmente sob alerta laranja para tempestades.

Apesar do tempo instável, as temperaturas sobem. Curitiba terá mínima prevista de 15°C, enquanto Porto Alegre deve variar entre 18°C e 27°C.

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Na segunda-feira, a influência do ciclone, já sobre o Oceano Atlântico, mantém as condições para temporais. Todo o Rio Grande do Sul e grande parte de Santa Catarina e do Paraná permanecem sob aviso laranja. Apenas o extremo norte e o litoral paranaense, além do litoral norte de Santa Catarina, incluindo Florianópolis, ficam em área de aviso amarelo.

As temperaturas continuam em elevação. A mínima prevista é de 17°C em Curitiba e de 20°C em Florianópolis. Nas três capitais da Região Sul, a máxima deve chegar a 25°C.



Instabilidade alcança outros estados

Os efeitos do sistema não ficam restritos ao Sul. Mato Grosso do Sul também permanece sob influência das áreas de instabilidade, com previsão de pancadas de chuva, trovoadas e possibilidade de granizo. No sudoeste de Mato Grosso e em áreas do estado sul-mato-grossense, a chuva continua entre domingo e segunda-feira.

Em São Paulo, a frente de instabilidade atinge principalmente as áreas próximas à divisa com o Paraná. Neste domingo, há aviso amarelo para tempestades no sul e sudoeste paulista durante a madrugada e a manhã, além de previsão de chuva isolada em outras áreas do estado. Na segunda-feira, o sul de São Paulo segue com pancadas de chuva e trovoadas.

Enquanto uma faixa entre o Sul, parte do Centro-Oeste e o sul do Sudeste enfrenta maior instabilidade, outra parcela do país permanece sob tempo quente e seco. O Inmet prevê predomínio de sol entre o sudeste do Pará, o nordeste de Mato Grosso, o centro e norte de Goiás, o Distrito Federal e a região do Matopiba, formada por áreas do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia.

Cuidados durante os temporais

Diante da previsão de rajadas de vento, a orientação é evitar abrigo sob árvores, por causa do risco de queda e de descargas elétricas. O Inmet também recomenda que, sempre que possível, aparelhos elétricos sejam desligados, assim como o quadro geral de energia.

A combinação de chuva volumosa, vento forte e possibilidade de granizo exige atenção sobretudo nas áreas incluídas nos avisos laranja, onde o risco de ocorrências como alagamentos, danos à vegetação e interrupções no fornecimento de energia é maior.