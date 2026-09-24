Onda de calor: como atmosfera favorece aumento de temperaturas

O extremo sul de Goiás foi uma das áreas incluídas pelo Inmet no aviso vermelho de grande perigo para a onda de calor - (crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil)

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) colocou parte do Centro-Sul do país sob aviso vermelho por causa de uma onda de calor prevista para os próximos dias. O alerta, classificado como de grande perigo, começa a valer no sábado (26/9) e segue até as 18h de quarta-feira (30/9).

O vermelho representa o nível mais alto na escala utilizada pelo instituto. A classificação é dividida em três graus: amarelo para perigo potencial, laranja para perigo e vermelho para situações de grande perigo.

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A área incluída no aviso alcança partes de oito estados. Estão sob alerta o centro-sul de Mato Grosso, o extremo sul de Goiás, Mato Grosso do Sul, o norte de Santa Catarina, o Paraná, São Paulo, o sul de Minas Gerais e o sul do Rio de Janeiro.

Esta será a primeira onda de calor prevista desde o início da primavera, que começou na terça-feira (22/9). A expectativa é de que episódios desse tipo se tornem mais frequentes ao longo dos próximos meses.

O Inmet chama atenção para os efeitos do calor intenso sobre a saúde. Em períodos de temperaturas elevadas, podem surgir sintomas como cansaço, lentidão e tontura.

Como a atmosfera favorece aumento de temperaturas

O aquecimento das temperaturas nos próximos dias será impulsionado pela combinação de dois fenômenos meteorológicos: um sistema de baixa pressão entre a Argentina e o Paraguai (BNOA) e o estabelecimento de um "domo de calor" na alta atmosfera. A baixa pressão ganha força rapidamente até segunda-feira (28/9), acelerando o transporte de ar quente das regiões do norte em direção ao Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país.

Ao mesmo tempo, uma circulação anticiclônica anômala em altos níveis favorece o processo de subsidência — quando o ar descende, é comprimido e esquenta ainda mais próximo à superfície. Esse bloqueio atmosférico dificulta a renovação da massa de ar e estabiliza a alta pressão, retendo a mormaceira e mantendo os termômetros elevados por vários dias consecutivos.

Primavera com calor acima da média

A primavera funciona como uma transição entre os períodos seco e chuvoso em boa parte do Brasil. Nessa época do ano, as chuvas tendem a retornar gradualmente ao Centro-Oeste e ao Sudeste, ao mesmo tempo em que as temperaturas sobem depois do inverno.

Segundo a Climatempo, embora o início da estação apresente características diferentes do padrão observado ao longo de setembro, a previsão é de uma primavera com temperaturas acima da média.

Com a expectativa de atuação de um El Niño forte, o cenário também pode favorecer episódios de calor intenso e maior irregularidade nas chuvas.

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As regiões com maior destaque para as temperaturas elevadas ficam no norte de Minas Gerais, norte de Goiás e Mato Grosso, além do interior do Nordeste, Tocantins, Pará, leste do Amazonas e Roraima.

Nessas áreas, há possibilidade de vários dias consecutivos com os termômetros acima dos 40 °C.

Como se caracteriza uma onda de calor

A onda de calor ocorre quando uma determinada região passa vários dias sob temperaturas muito superiores ao padrão esperado para aquela época do ano.

De forma geral, meteorologistas consideram esse tipo de fenômeno quando os registros ficam pelo menos 5 °C acima da média durante cinco dias ou mais.

O Inmet adota um critério diferente: para o instituto, a onda de calor se caracteriza por temperaturas ao menos 5 °C acima da média mensal, independentemente do número de dias de duração.