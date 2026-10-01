Correio/Opinião: Confira todos os dados da quinta rodada da pesquisa

A quinta rodada da pesquisa Correio/Opinião Inteligência Política, divulgada na quarta-feira (30/9), mostra a governadora e candidata à reeleição Celina Leão (PP) com 53,1% no cenário de votos válidos. O segundo colocado é Leandro Grass (PT), que soma 27,5%. Paula Belmonte (PSDB) vem em terceiro, com 9,7%; seguida de Ricardo Cappelli (PSB), com 3,5%; Kiko Caputo (Novo), com 2,8%; e Samara Mineiro (UP), com 1,5%. Os demais candidatos não alcançam 1%.
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No disputa ao Senado no DF há uma disputa acirrada pela segunda cadeira. Enquanto Michelle Bolsonaro (PL) segue na liderança com 23% das intenções de votos na pesquisa estimulada, Leila do Vôlei (PDT) tem 17,7% , em empate com Bia Kicis (PL), que chega a 17,3%. Erika Kokay (PT) aparece com 14,4%.
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Veja a pesquisa completa:
Na consulta espontânea, Michelle aparece com 16% e Bia, como segunda colocada (11,6%). Leila tem 9,9% e Érika, 8,8%. Entre os entrevistados, 35,9% disseram que ainda não sabem em quem vão votar, 8,9% vão de branco ou nulo e 7,4% não escolheram o segundo candidato.
Na disputa à Câmara dos Deputados, Fábio Félix (PSol) segue como líder, com 5,06% das intenções de voto na consulta espontânea — quando nenhuma opção é apresentada pelo entrevistador. Na sequência, Rafael Prudente (MDB), candidato à reeleição, registrou 3,1% das intenções de voto. Em terceiro lugar aparece Alberto Fraga (PL), com 3,02%, que disputa o sétimo mandato como deputado federal.
Em quarto lugar, também candidato à reeleição, Julio Cesar (Republicanos) registrou 2,78%. Durante o atual mandato, o parlamentar chegou a se licenciar do cargo para assumir a Secretaria de Esporte e Lazer do Governo do Distrito Federal. Logo atrás, o senador Izalci Lucas (PL) foi citado por 2,29% dos eleitores.