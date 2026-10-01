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ELEIÇÕES 2026

Correio/Opinião: Confira todos os dados da quinta rodada da pesquisa

A 3 dias do primeiro turno das eleições, quinta rodada da pesquisa Correio/Opinião Inteligência Política mostra cenários no DF

Quinta rodada da pesquisa Correio/Opinião Inteligência Política mostra cenários eleitorais no DF - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
Quinta rodada da pesquisa Correio/Opinião Inteligência Política mostra cenários eleitorais no DF - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A quinta rodada da pesquisa Correio/Opinião Inteligência Política, divulgada na quarta-feira (30/9), mostra a governadora e candidata à reeleição Celina Leão (PP) com 53,1% no cenário de votos válidos. O segundo colocado é Leandro Grass (PT), que soma 27,5%. Paula Belmonte (PSDB) vem em terceiro, com 9,7%; seguida de Ricardo Cappelli (PSB), com 3,5%; Kiko Caputo (Novo), com 2,8%; e Samara Mineiro (UP), com 1,5%. Os demais candidatos não alcançam 1%.

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No disputa ao Senado no DF há uma disputa acirrada pela segunda cadeira. Enquanto Michelle Bolsonaro (PL) segue na liderança com 23% das intenções de votos na pesquisa estimulada, Leila do Vôlei (PDT) tem 17,7% , em empate com Bia Kicis (PL), que chega a 17,3%. Erika Kokay (PT) aparece com 14,4%.

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Veja a pesquisa completa:

 

Na consulta espontânea, Michelle aparece com 16% e Bia, como segunda colocada (11,6%). Leila tem 9,9% e Érika, 8,8%. Entre os entrevistados, 35,9% disseram que ainda não sabem em quem vão votar, 8,9% vão de branco ou nulo e 7,4% não escolheram o segundo candidato.

Na disputa à Câmara dos Deputados, Fábio Félix (PSol) segue como líder, com 5,06% das intenções de voto na consulta espontânea — quando nenhuma opção é apresentada pelo entrevistador. Na sequência, Rafael Prudente (MDB), candidato à reeleição, registrou 3,1% das intenções de voto. Em terceiro lugar aparece Alberto Fraga (PL), com 3,02%, que disputa o sétimo mandato como deputado federal.

Em quarto lugar, também candidato à reeleição, Julio Cesar (Republicanos) registrou 2,78%. Durante o atual mandato, o parlamentar chegou a se licenciar do cargo para assumir a Secretaria de Esporte e Lazer do Governo do Distrito Federal. Logo atrás, o senador Izalci Lucas (PL) foi citado por 2,29% dos eleitores.

Na disputa para a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), o deputado distrital Max Maciel (PSol) segue liderando as intenções de voto para o cargo de deputado distrital, desta vez com 3,02%. A deputada distrital Jaqueline Silva (MDB) aparece em segundo lugar no levantamento, com 2,37%.
O distrital Rogério Morro da Cruz (PSD) aparece em terceiro lugar, com 2,20%. Na sequência, aparece outro candidato à reeleição para a CLDF, Joaquim Roriz Neto (PL), com 1,96%. O quinto lugar na pesquisa ficou com mais um deputado distrital, Eduardo Pedrosa (União), que aparece com 1,88%.
O veterano Chico Vigilante (PT) veio em sexto, com 1,47% das intenções de voto. Em seguida, quem aparece é o ex-deputado distrital e ex-deputado federal Rôney Nemer (PP), com 1,39%. O atual líder do governo na CLDF, deputado Pepa (PP) aparece empatado com Rôney, com 1,39%. O deputado distrital Martins Machado (Republicanos) é o nono da lista, com 1,22% das intenções. O distrital Robério Negreiros (Podemos) e o novato André Kubitschek (PL) aparecem empatados com Martins, também com 1,22%.
 
A pesquisa Correio/Opinião também mediu a avaliação da gestão de Celina Leão. A aprovação da gestão de Celina Leão (PP) voltou a subir. No levantamento anterior, divulgado em 23 de setembro, a governadora registrava 43,2% de aprovação e 43,2% de desaprovação. Desta vez, o índice de aprovação chegou a 46,2%, enquanto 40% dos eleitores desaprovaram a administração. Outros 2,4% não responderam e 11,4% não souberam avaliar a gestão.

Intenções de voto para presidente no DF

Na reta final das eleições presidenciais, marcadas para domingo (4/10), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) seguem à frente da preferência do eleitor do Distrito Federal. Se a eleição fosse hoje, Flávio teria 39,4% das intenções de voto e Lula, 35,1%, segundo a consulta estimulada.
 
Como a margem de erro da pesquisa é de 2,9 pontos percentuais para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%, esse cenário representa um empate técnico. A pesquisa foi a campo entre 26 e 28 de setembro e ouviu, de forma presencial, 1.225 pessoas em 31 das 33 regiões administrativas do Distrito Federal. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral com o número DF-00922/2026.
 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 01/10/2026 15:07
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