Na reta final das eleições, Lula e Flávio encerram campanha no Sudeste

Ambos os candidatos pretendem encerrar os compromissos de campanha no estado de São Paulo - (crédito: Ricardo Stuckert | Vittor Sales)

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) chegam aos dois últimos dias de campanha antes do primeiro turno com as atenções voltadas ao Sudeste. Entre esta sexta-feira (2/10) e sábado (3/10), os dois candidatos à Presidência percorrerão Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, os três maiores colégios eleitorais do país.

Juntos, os estados concentram 63,3 milhões de eleitores, número próximo de 40% dos 158,7 milhões de brasileiros aptos a votar. Com a inclusão do Espírito Santo, o Sudeste reúne 66,3 milhões de pessoas habilitadas a participar da eleição, o equivalente a 41,78% do eleitorado nacional. A movimentação ocorre às vésperas do primeiro turno, marcado para domingo (4/10), e depois de Lula e Flávio chegarem ao fim da campanha sem um confronto direto em debate.

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Sexta-feira (2/10)

Lula abre a agenda desta sexta-feira no Rio de Janeiro. Ao meio-dia, participa de uma caminhada no centro da capital fluminense, com concentração na Praça Pio X, na Candelária. O presidente estará acompanhado de aliados da disputa estadual, entre eles Benedita da Silva (PT) e Pedro Paulo (PSD), candidatos ao Senado.

Depois do ato no Rio, o petista segue para Belo Horizonte. A partir das 16h, participa de uma caminhada que terá como ponto de partida a Praça da Liberdade, ao lado de Patrus Ananias (PT), candidato ao governo de Minas Gerais, e das candidatas ao Senado Marília Campos (PT) e Áurea Carolina (PSol).

A passagem pelo estado acontece dois dias depois de Lula cancelar um compromisso previsto para Juiz de Fora. O presidente era esperado no município na quarta-feira (30/9), mas as condições climáticas impediram que o helicóptero deixasse o Aeroporto Regional da Zona da Mata em direção à cidade.

Flávio também estará em Minas Gerais nesta sexta, mas seguirá para o norte do estado. Às 18h, o senador participa, em Montes Claros, de mais uma edição do “Bloquinho do Nikolas”, mobilização organizada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). Também são esperados Flávio Roscoe, candidato do PL ao governo mineiro, e Domingos Sávio, que disputa uma vaga no Senado.

Será a quarta passagem do candidato do PL por Minas ao longo da campanha presidencial. Antes de Montes Claros, Flávio já cumpriu compromissos em Belo Horizonte, Juiz de Fora, Governador Valadares e Teófilo Otoni.

Sábado (3/10)

São Paulo concentrará os principais atos dos dois candidatos no último dia de campanha. Maior colégio eleitoral do país, o estado possui 34,1 milhões de eleitores, número que representa mais de um em cada cinco brasileiros aptos a votar.

Na capital, Lula participará de uma caminhada ao lado de Fernando Haddad (PT), candidato ao governo paulista. A concentração está marcada para as 10h, na Avenida Paulista, na esquina com a Alameda Ministro Rocha Azevedo. O grupo seguirá pela Rua Augusta até a Praça Roosevelt.

O trajeto chegou a gerar um impasse com a Prefeitura de São Paulo. Inicialmente, a gestão de Ricardo Nunes (MDB) havia proibido a realização do ato na Avenida Paulista, mas recuou na quinta-feira (1º/10) e informou que não impediria a caminhada.

Antes de seguir para São Paulo, Flávio cumprirá compromissos no Rio de Janeiro ao lado de Douglas Ruas (PL), candidato ao governo fluminense. As duas unidades da Federação já haviam sido escolhidas pela campanha do senador para receber os últimos atos antes da votação.

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No interior paulista, Flávio participará de uma carreata com Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador que disputa a reeleição. O percurso terá início em Santa Bárbara d’Oeste e seguirá até Americana, na região de Campinas.

Domingo (4/10)

No dia da eleição, Lula votará em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, e deve permanecer na capital para acompanhar a apuração. Flávio irá às urnas no Rio de Janeiro, estado onde nasceu e que representa no Senado. Caso seja necessário um segundo turno, a nova votação ocorrerá em 25 de outubro.

Debate cancelado

A reta final da campanha também ficou sem o último debate previsto entre os presidenciáveis. Lula já havia comunicado à TV Globo que não participaria do encontro marcado para a noite de quinta-feira (1º/10). Flávio chegou a confirmar presença, mas desistiu cerca de duas horas antes do horário previsto e alegou que uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) representava “censura” ao formato organizado pela emissora.

As regras do encontro sofreram alterações de última hora. O TSE proibiu que a Globo exibisse um púlpito vazio identificado com o nome de Lula, enquanto uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) determinou a participação de Renan Santos (Missão). Diante das mudanças, a emissora cancelou o programa e alegou “insegurança jurídica” para manter o debate.

Lula ocupou parte da noite com uma entrevista ao Flow Podcast, iniciada às 20h53 e prolongada pelo período em que o debate seria exibido. Durante a conversa, o presidente criticou o modelo atual dos confrontos televisivos e defendeu entrevistas de maior duração.

Flávio, por sua vez, realizou uma transmissão própria com aliados depois de anunciar que não iria à Globo. O senador também vinha recorrendo a podcasts nos últimos dias da campanha e, na segunda-feira (28/9), participou por cerca de duas horas do SantoFlow Podcast, voltado ao público católico, após a repercussão negativa envolvendo a alcunha de padroeira do Brasil de Nossa Senhora Aparecida.