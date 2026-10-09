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RIO DE JANEIRO

Campeã pan-americana de canoagem morre após cair de canoa no RJ

Rie Luciana Nagasako caiu de uma canoa no mar da Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio

Rie Nagasako, campeã pan-americana de va'a, morre aos 48 anos no Rio - (crédito: Reprodução)
Rie Nagasako, campeã pan-americana de va'a, morre aos 48 anos no Rio - (crédito: Reprodução)

A remadora Rie Luciana Nagasako, de 48 anos, morreu nesta sexta-feira (9/10), após cair de uma canoa no mar da Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio. O acidente ocorreu na quinta-feira (8/10), na altura do Quebra-Mar, onde a atleta foi arrastada pela correnteza.

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Rie foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros por volta das 7h e encaminhada em estado gravíssimo ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou a morte na tarde desta sexta-feira. Em nota, a direção do hospital informou que, apesar dos esforços da equipe médica, a paciente não resistiu.

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Em 2025, Rie alcançou o título pan-americano de va'a, modalidade de canoagem praticada em embarcações com estabilizador lateral. No mesmo esporte, conquistou a medalha de bronze na categoria sprint do Campeonato Mundial.Sua atuação, no entanto, não se limitava às competições. Rie fundou o clube Barra Va'a e o Projeto Somar, iniciativas que marcaram sua participação na difusão da canoagem havaiana.

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Raphaela Peixoto

Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, começou a carreira no Correio Braziliense na cobertura on-line de formação profissional e educação. Atualmente, cobre concursos e o funcionalismo da capital

Por Raphaela Peixoto
postado em 09/10/2026 19:01
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