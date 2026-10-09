Campeã pan-americana de canoagem morre após cair de canoa no RJ

Rie Nagasako, campeã pan-americana de va'a, morre aos 48 anos no Rio - (crédito: Reprodução)

A remadora Rie Luciana Nagasako, de 48 anos, morreu nesta sexta-feira (9/10), após cair de uma canoa no mar da Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio. O acidente ocorreu na quinta-feira (8/10), na altura do Quebra-Mar, onde a atleta foi arrastada pela correnteza.

Leia também: DJ embriagado é preso após atropelar e arrastar morador em situação de rua

Rie foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros por volta das 7h e encaminhada em estado gravíssimo ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou a morte na tarde desta sexta-feira. Em nota, a direção do hospital informou que, apesar dos esforços da equipe médica, a paciente não resistiu.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia também: Correio Braziliense é finalista do 33º Prêmio CNT de Jornalismo

Em 2025, Rie alcançou o título pan-americano de va'a, modalidade de canoagem praticada em embarcações com estabilizador lateral. No mesmo esporte, conquistou a medalha de bronze na categoria sprint do Campeonato Mundial.Sua atuação, no entanto, não se limitava às competições. Rie fundou o clube Barra Va'a e o Projeto Somar, iniciativas que marcaram sua participação na difusão da canoagem havaiana.