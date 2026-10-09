DJ embriagado é preso após atropelar e arrastar morador em situação de rua

Daniel Santana de Jesus, mas conhecido como DJ Dani Brasil, foi preso em flagrante na manhã desta sexta-feira (9/10) após fugir de uma abordagem da Polícia Militar, atropelar e matar um homem em situação de rua em Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo. Segundo a corporação, a vítima foi arrastada por cerca de 400 metros.

De acordo com a ocorrência, por volta das 6h10, na Avenida Padre José Maria, os policiais militares tentaram abordar o motorista, que não obedeceu à ordem de parada e fugiu na BMW que estava dirigindo. Durante a fuga, o condutor teria entrado na contramão e atingido a vítima, que estava dormindo na calçada.

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Após o atropelamento, o motorista ainda seguiu com o veículo até o Centro Esportivo Santo Amaro, na Rua Humboldt, arrastando a vítima, que ficou presa. Segundo as informações divulgadas pela polícia, a vitima foi encaminhada em estado grave à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Santo Amaro. Os socorristas realizaram manobras de reanimação, mas a vítima não resistiu aos ferrimentos e morreu. A identidade do homem não havia sido divulgada até a publicação desta matéria.

Após chegar ao centro esportivo, Daniel chegou até a pular dentro de uma piscina na tentativa de fugir, porém ele foi localizado e preso em flagrante. Logo, foi submetido ao teste de bafômetro, que apontou resultado positivo para o consumo de álcool, com índice informado de 0,6.

O artista acumulava cerca de 130 mil seguidores em seu perfil oficial no Instagram. Após a repercussão do acidente, a conta foi retirada do ar. O Correio tenta localizar a defesa do motorista.

Veja vídeo:

vocês viram isso????? o dj dani brasil tava bebado e matou um morador de rua ao atropelar e arrastar ele por mais de 900 metros enquanto fugia da polícia em são paulo https://t.co/ov6xmmbGeK — thomaz (@thisdracarys) October 9, 2026

*Estagiária sob supervisão de Rafaela Soares

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