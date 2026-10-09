Avião da Polícia Militar cai no Vale do Aço, em Minas Gerais

Um avião de pequeno porte da Polícia Militar de Minas Gerais caiu nas proximidades do Aeroporto de Ipatinga, no Vale do Aço, nesta sexta-feira (9/10). De acordo com a PM, três pessoas morreram no acidente, entre elas o tenente-coronel Luís Silvestre, do Esquadrão de Aviões do Comando de Aviação do Estado da corporação.

Em coletiva de imprensa, a PM-MG informou que a aeronave de prefixo PP-EJO e modelo Beechcraft B300 Super King Air realizava um vôo de rechecagem, onde é feita uma atualização de habilitação do piloto. O tenente-coronel Silvestre, um dos pilotos mais experientes na aviação policial do Brasil, estava à frente da operação, acompanhado das tenentes Gabriela Emília Soares e Alice Almeida. O acidente aconteceu no período da tarde, por volta das 16h.

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Gabriela Emília foi a primeira mulher em Minas Gerais habilitada como piloto de aeronaves de asas fixas do Comando de Aviação do Estado (ComAvE) e havia retornado recentemente da licença maternidade.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) da Força Aérea investiga os motivos da queda. O tenente-coronel Silvestre deixa a esposa e três filhos. Já a tenente Emília deixa dois filhos. Não há maiores informações sobre a tenente Almeida.

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Segundo acidente aéreo em MG

Mais cedo, um piloto morreu carbonizado na queda uma aeronave na manhã desta sexta-feira, 9, no bairro São Gabriel, na região Nordeste de Belo Horizonte. O avião de pequeno porte caiu em um local atrás da estação São Gabriel e do pátio de manutenção do metrô. O monomotor decolou do Aeroporto da Pampulha e tinha como destino a cidade de Juatuba, a cerca de 50 quilômetros da capital mineira. Ele faria um pouso e retornaria para Belo Horizonte.

Reportagem com informações da Agência Estado.

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