Irmão de deputado estadual do PT morre afogado em praia de Fortaleza

Na imagem, Antônio Valtenir da Costa (à esq.) e o deputado Nizo Costa (à dir.) - (crédito: Reprodução/Instagram)

O empresário Antônio Valtenir da Costa, irmão do deputado estadual Nizo Costa (PT), morreu afogado neste domingo (11/10), quando se banhava na Praia de Sabiaguaba, em Fortaleza. Valtenir, que atuava na agricultura, morava em Cariús, no centro-sul do estado, e estava a passeio com a família para aproveitar o feriado de Nossa Senhora Aparecida na capital cearense. Ele havia completado 48 anos no último dia 5, e também era irmão do vereador de Cariús, Nildo Costa (PP).

O empresário estava na praia acompanhado da mãe, irmãos, esposa, filho, sobrinhos e cunhados, quando desapareceu por trás de uma barreira de pedras no mar. O Corpo de Bombeiros informou que o local é um ponto cego da torre de guarda-vidas, no lado oposto ao Rio Cocó em relação ao Posto de Guarda-Vidas 11.

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Outros banhistas perceberam quando o homem dava sinais de que estava se afogando e avisaram a guarnição. Os bombeiros foram até o local e retiraram Valtenir ainda com vida da água.

Levado para a praia, ele recebeu os primeiros socorros, mas teve uma parada cardiorrespiratória. A morte foi confirmada pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que foi acionada para o socorro.

O Corpo de Bombeiros Militares do Ceará informou que, tão logo a vítima foi retirada do mar, foi utilizado um equipamento de oxigenoterapia e a equipe iniciou imediatamente o protocolo de ressuscitação cardiopulmonar.

A Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) também acionou a guarnição do fiscal de praia para ajudar no atendimento. Logo em seguida chegaram no local ambulâncias de resgate e uma de suporte avançado do Samu, além de uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer).

Manifestações de pesar

Conhecido como Nego Costa, Valtenir era natural de Tarrafas, no interior do estado, e morava no distrito de São Sebastião, em Cariús, no Centro-Sul do Ceará. A Câmara Municipal de Cariús lamentou a morte em sua rede social. "Que Deus traga conforto aos corações dos familiares e dos amigos diante dessa perda. Transmitimos a todos a nossa solidariedade e respeito".

O deputado Nizo Costa (PT) lamentou a morte em nota de pesar em sua rede social. "Irmão querido, companheiro, esposo e pai exemplar, homem íntegro e de bom coração. Descanse em paz!", postou.

A família do irmão Nildo também fez postagens de pesar em suas redes sociais. Os prefeitos de Icatu e Assaré, outras cidades cearenses, também lamentaram a morte do empresário e agricultor.

O corpo de Valtenir foi levado para Cariús, onde será sepultado ainda nesta segunda-feira (12/0).