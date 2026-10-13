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Governo Lula lança programa para bloquear celular na prisão

Decreto busca interromper sinais de radiocomunicação nos perímetros de segurança penitenciária

Decreto prevê bloqueio de celular em presídio sem necessidade de autorização judicial - (crédito: Agência Brasil)
Decreto prevê bloqueio de celular em presídio sem necessidade de autorização judicial - (crédito: Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta terça-feira (13/10) o decreto que estabelece procedimentos para agilizar o bloqueio de celulares utilizados irregularmente em presídios sem necessidade de autorização judicial. A medida tem como alvo facções que comandam crimes de dentro das unidades prisionais. 

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O decreto nº 13.136, publicado no Diário Oficial da União, também cria o Cadastro Nacional de Perímetros de Segurança Penitenciária. A iniciativa tem como objetivo impedir o uso não autorizado de serviços e equipamentos de telecomunicações dentro dos estabelecimentos penais.

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A iniciativa prevê a cooperação entre a União, estados, Distrito Federal e Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), e vai atingir o entorno das unidades. Promete, no entanto, preservar a regularidade dos serviços de telecomunicações nas áreas vizinhas.

A adesão dos estados e do DF ao programa será voluntária. A norma prevê a padronização de procedimentos, a integração de informações e a incorporação progressiva de novas soluções tecnológicas, respeitadas as competências legais dos órgãos envolvidos.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro

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Beatriz Vasconcelos*

Estagiária da editoria de Política, Economia e Brasil

Jornalista em formação pelo Centro Universitário de Brasília (CEUB). Estagiária na editoria de Política, Economia e Brasil.

Por Beatriz Vasconcelos*
postado em 13/10/2026 17:02 / atualizado em 13/10/2026 17:02
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