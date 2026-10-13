Hackers invadem site da Ancine e chamam nordestinos de "burros"

O site da Agência Nacional do Cinema (Ancine) foi invadido por hackers na tarde desta segunda-feira (12/10). A página passou a exigir uma mensagem com o título “Nordestinos burros” e frases de apoio à direita conservadora e ao senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência. O site está atualmente fora do ar para manutenção.
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A mensagem também fazia ameaças às universidades públicas e exibia as frases: “Todo o nosso apoio à direita conservadora. Deus, pátria e família!” e “Glória ao Sul, aos EUA e a Israel!”. Os invasores também afirmam que caso Flávio não ganhar, o resultado terá sido manipulado pela China. O texto também defendeu o projeto “Dark Horse”, uma cinebiografia sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. A mensagem terminava com o pedido “Help me EUA”, “Socorro, EUA”, em tradução livre.
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Ao fundo das mensagens, estava estampado uma montagem com parlamentares do Partido Liberal; a deputada Júlia Zanatta (PL) foi retratada com um chicote na mão, em gesto que fazia alusão a agressões contra o Nordeste, representado por um mapa, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparecia com a camisa da seleção simulando armas com as mãos.
Órgãos de investigação e equipes de segurança cibernética iniciaram apuração para identificar os autores da invasão e checar se houve comprometimento da infraestrutura de dados da Ancine.
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