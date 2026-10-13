Diretórios do MDB no Norte e Nordeste oficializam apoio a Lula no 2º turno

Lula recebe apoio de diretórios estaduais do MDB do Norte e Nordeste para a disputa do segundo turno das eleições de 2026 - (crédito: AFP)

Diretórios estaduais do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) de três estados do Norte e sete do Nordeste manifestaram, nesta terça-feira (13/10), apoio à chapa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do vice Geraldo Alckmin (PSB) no segundo turno das eleições de 2026. Do Norte, participaram Amazonas, Pará e Rondônia. No Nordeste, aderiram Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Piauí e Paraíba.

Leia também: Maioria dos diretórios do MDB anuncia apoio a Flávio no segundo turno

O posicionamento ocorre após articulação do presidente nacional do MDB, deputado federal Baleia Rossi, em apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL), segundo informações da Folha de S.Paulo. O anúncio está previsto para a tarde desta terça-feira, em São Paulo.

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Os representantes do Norte e do Nordeste afirmam que o posicionamento reitera o compromisso com o desenvolvimento econômico, a geração de emprego e renda, a redução das desigualdades e a promoção da justiça social. “Defendemos um Brasil que avance com oportunidades para todos, crescimento sustentável e diálogo político”, diz a nota.

No documento, o grupo defende a continuidade do trabalho e das políticas públicas do governo federal. Os signatários afirmam que o Brasil tem avançado na construção de uma economia mais forte, com recordes nas exportações e na produção agrícola, fortalecimento da indústria nacional, valorização do mercado de capitais e o menor nível de desemprego da história.

“Nosso posicionamento reafirma o compromisso com o trabalho realizado. São obras que já saíram do papel e que não podem parar. Interromper esse ciclo agora seria deixar obras pela metade, recursos parados e o povo esperando”, afirma o texto.

Por fim, a nota convoca dirigentes estaduais e municipais, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, deputados estaduais e federais, senadores e lideranças comunitárias do MDB a se engajarem de forma plena e organizada na campanha.

*Estagiária sob supervisão de Rafaela Gonçalves

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