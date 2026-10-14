Turista do DF é resgatado após ficar 11 horas preso em penhasco no Tocantins

Mesmo ferido e próximo a um abismo de mais de 70 metros, o homem de 50 anos conseguiu manter o celular ligado para indicar sua localização exata aos bombeiros - (crédito: Material cedido ao Correio/Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins (CBMTO))

Um homem de 50 anos, morador do Distrito Federal, precisou de uma operação de quase 12 horas para ser retirado de uma área de difícil acesso na Serra de Taguatinga, no sudeste do Tocantins. Ele escorregou enquanto visitava o local e ficou próximo a um precipício com queda livre superior a 70 metros. O resgate, iniciado após o acionamento dos bombeiros às 12h14 de terça-feira (13/10), só foi encerrado às 23h53.

Segundo nota da corporação ao Correio, a vítima permaneceu consciente e orientada e conseguiu usar o celular para pedir socorro e compartilhar a própria localização. Durante o contato com as equipes, informou que estava com escoriações e sentia sede.

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A ocorrência mobilizou militares da 6ª Companhia Independente de Bombeiros Militar, sediada em Dianópolis. Diante da posição em que o homem se encontrava, a equipe precisou preparar uma descida técnica para conseguir alcançá-lo.

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Em nota, os bombeiros detalharam a primeira etapa da operação, que incluiu o uso da técnica de rapel.

“A equipe realizou a descida técnica por rapel, utilizando equipamentos de segurança para acessar e retirar a vítima.”

“Continue firme”

O trabalho de retirada também foi registrado pelos próprios militares. Em material encaminhado ao Correio pelo Sargento Filipe Cavalcante, que participou do resgate, é possível ouvi-lo tranquilizando o homem enquanto a operação ainda estava em andamento.

“Você resistiu até agora, continue firme, concentrado na missão.”

Conforme relato da vítima, o incidente aconteceu após uma tentativa frustrada de tirar fotos no local.

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Depois de alcançá-lo e protegê-lo com os equipamentos necessários, os bombeiros ainda precisaram enfrentar outro desafio: deixar a região do penhasco e chegar a uma área acessível à equipe médica.

O trajeto passou por mata fechada e terreno irregular, o que exigiu apoio de pessoas que estavam nas proximidades para abrir caminho na vegetação.

O acesso à área exigiu a travessia de trechos de mata fechada e relevo acidentado (foto: Material cedido ao Correio/Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins (CBMTO))

Atendimento médico

Somente após atravessar esse trecho a equipe conseguiu levar o homem até uma ambulância do município. Ele foi então entregue aos profissionais do Hospital Municipal São João Batista, em Taguatinga, para avaliação e atendimento médico.

A corporação informou que a retirada foi concluída em segurança.

“Após o deslocamento, o homem foi conduzido em segurança até a ambulância municipal e entregue à equipe do Hospital Municipal São João Batista, em Taguatinga, para atendimento médico.”

Veja vídeo do resgate: