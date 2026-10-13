Cataratas do Iguaçu têm maior vazão do ano após chuvas

As Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, registraram a maior vazão de água de 2026. O volume chegou a 11,8 milhões de litros por segundo às 7h de segunda-feira (12/10), quase oito vezes acima da média histórica, de 1,5 milhão de litros por segundo. A previsão de mais chuva no estado mantém o alerta para a elevação do nível do Rio Iguaçu.
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O aumento expressivo da vazão é resultado das chuvas intensas na bacia do rio, que atravessa o Paraná e recebe água de diferentes regiões. Segundo a MetSul Meteorologia, os volumes de precipitação previstos para os próximos dias podem prolongar o período de cheia e manter os rios da região em níveis elevados.
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Passarela das Cataratas é interditada
A força da correnteza levou à interdição preventiva da passarela que permite aos visitantes chegar perto das quedas. O acesso foi fechado no domingo (11/10), quando a vazão já havia alcançado 8,8 milhões de litros por segundo.
A medida busca garantir a segurança dos turistas e preservar as estruturas do parque. Apesar da restrição, a visitação ao Parque Nacional do Iguaçu continua, com acesso à Trilha das Cataratas e aos mirantes. Os caminhos do Poço Preto e das Bananeiras também foram temporariamente fechados.
Assista:
Tão desmontando as proteções da passarela das cataratas por causa da grande vazão de água. https://t.co/XZAVNAhOxU— Idemir (@idemirmedeiros) October 13, 2026
Paraná deve ter mais chuva
A previsão de novas precipitações preocupa porque o volume de água que chega ao Rio Iguaçu pode continuar elevado. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a chuva intensa deve persistir até quarta-feira (14/10), com redução gradual das instabilidades entre quinta (15/10) e sexta-feira (16/10).