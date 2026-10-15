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Governo quer aperto na fiscalização sobre jogos com loot boxes

Levantamento preliminar aponta que títulos como NBA 2K26, WWE 2K26, Counter-Strike 2, Call of Duty, Genshin Impact e PUBG Mobile não fazem verificação de idade. Prática é comparada a apostas on-line

Ao menos seis grandes franquias não criaram mecanismos de verificação de idade, obrigatórios segundo o ECA Digital - (crédito: kefkenadasi/iStockphoto)
Ao menos seis grandes franquias não criaram mecanismos de verificação de idade, obrigatórios segundo o ECA Digital - (crédito: kefkenadasi/iStockphoto)

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) pediu à Agência Nacional de Proteção de Dados (ANP) que monitore jogos eletrônicos que oferecem loot boxes, ou seja, itens que, quando comprados com dinheiro real, dão recompensas aleatórias aos jogadores.

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Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) Digital, que entrou em vigor há seis meses, jogos com loot boxes só podem ser acessados por maiores de 18 anos, e são obrigados a implementar mecanismos de verificação de idade. A prática é equiparada às  apostas on-line, as bets.

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Nota técnica do MJSP aponta que, dos 15 jogos mais acessados no Brasil, que possuem a mecânica, seis ainda não criaram mecanismos de verificação de idade. São eles: NBA 2K26, WWE 2K26, Counter-Strike 2, Call of Duty, Genshin Impact e PUBG Mobile.

A pasta ressaltou que o levantamento é preliminar, e que não permite concluir que as empresas responsáveis pelos jogos descumpriram a lei.

Prejuízos à saúde mental

“A literatura associa a compra de caixas de recompensa a desfechos relacionados a jogo problemático, sofrimento psicológico, impulsividade e danos financeiros. Estudos com adolescentes indicam ainda que a compra pode predispor ao envolvimento posterior com apostas on-line”, disse o ministério.

Além de pedir o monitoramento desses jogos à ANPD, o Ministério da Justiça solicitou ao Departamento de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas (Desmad), do Ministério da Saúde, a realização de estudos sobre o impacto das loot boxes na saúde mental das crianças e adolescentes.

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Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 15/10/2026 15:28
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