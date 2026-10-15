Acre se despede do jornalista Ayres Rocha, que morreu aos 62 anos

O jornalista e apresentador Ayres Rocha foi sepultado nesta quinta-feira (15/10) no cemitério São João Batista, em Rio Branco. O comunicador morreu aos 62 anos na quarta-feira (14/10), em decorrência de um câncer.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A cerimônia de despedida reuniu familiares, amigos e admiradores de sua trajetória. O velório começou às 10h de quarta-feira, na capela da Funerária São João Batista, situada na Avenida Antônio da Rocha Viana, com o sepultamento às 7h de hoje.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Leia mais
-
-
-
Morre o jornalista Jairo Viana, aos 80 anos
Mais de 30 anos no telejornalismo
O profissional realizava tratamento contra a doença em João Pessoa, na Paraíba. Ele havia retornado para a capital do Acre havia cerca de um mês.
Saiba Mais
- Brasil Após chuva e caos, rodízio de veículos é retomado nesta quinta em SP
- Brasil Segundo deputado estadual mais votado do Rio de Janeiro é preso pela PF
- Brasil PF mira esquema em postos de combustíveis que movimentou R$ 7,6 bilhões
- Brasil Ciclone extratropical traz tempestades e derruba temperaturas no Brasil
- Brasil Ministro do Meio Ambiente aponta incêndio criminoso no Amazonas
- Brasil Chuvas em São Paulo causam alagamentos em metrô, túneis e ruas da capital
Considerado um dos rostos mais conhecidos da televisão acreana, Ayres Rocha trabalhou por mais de três décadas na área. Ele esteve à frente da bancada do Jornal do Acre 2ª Edição (JAC2), da Rede Amazônica, durante 30 anos. Ele apresentou o Jornal Nacional, da Globo, durante um rodízio de apresentadores.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.