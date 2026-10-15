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LUTO

Acre se despede do jornalista Ayres Rocha, que morreu aos 62 anos

Com voz marcante e postura serena, comunicador esteve à frente da bancada do telejornal mais famoso do estado por três décadas

Ayres Rocha, jornalista e apresentador, atuou por mais de três décadas no telejornalismo brasileiro - (crédito: Julio Cotta/Rede Globo)
Ayres Rocha, jornalista e apresentador, atuou por mais de três décadas no telejornalismo brasileiro - (crédito: Julio Cotta/Rede Globo)

O jornalista e apresentador Ayres Rocha foi sepultado nesta quinta-feira (15/10) no cemitério São João Batista, em Rio Branco. O comunicador morreu aos 62 anos na quarta-feira (14/10), em decorrência de um câncer.

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A cerimônia de despedida reuniu familiares, amigos e admiradores de sua trajetória. O velório começou às 10h de quarta-feira, na capela da Funerária São João Batista, situada na Avenida Antônio da Rocha Viana, com o sepultamento às 7h de hoje.

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O profissional realizava tratamento contra a doença em João Pessoa, na Paraíba. Ele havia retornado para a capital do Acre havia cerca de um mês.

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Considerado um dos rostos mais conhecidos da televisão acreana, Ayres Rocha trabalhou por mais de três décadas na área. Ele esteve à frente da bancada do Jornal do Acre 2ª Edição (JAC2), da Rede Amazônica, durante 30 anos. Ele apresentou o Jornal Nacional, da Globo, durante um rodízio de apresentadores.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 15/10/2026 11:25 / atualizado em 15/10/2026 11:25
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