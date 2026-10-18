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LOTERIAS

Mega-Sena acumula para R$ 185 milhões; veja números sorteados

O próximo sorteio será na terça-feira (20/10)

As apostas para o próximo concurso podem ser feitas em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)
As apostas para o próximo concurso podem ser feitas em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Ninguém acertou as seis dezenas do 3071 concurso na Mega-Sena realizado neste domingo (18/10) e o prêmio acumulou em R$ 185 milhões. O próximo sorteio será na terça-feira (20/10).

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O concurso 3071 da Mega-Sena teve como resulto as dezenas: 12 - 51 - 52 - 41 - 22 - 45.

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As apostas para o próximo concurso podem ser feitas em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 18/10/2026 12:49
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