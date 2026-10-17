Reitor da PUC-PR morre em acidente nos EUA; aulas são suspensas

Homenagem oficial ao reitor Rogério Mateucci poderá ser acompanhada remotamente pelo canal da universidade - (crédito: Reprodução/Instagram/PUC-PR)

A Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR) suspendeu as atividades acadêmicas e administrativas em três campi após a morte do reitor Rogério Renato Mateucci, de 55 anos. Ele morreu na tarde de sexta-feira (16/10), em decorrência de um acidente ocorrido na cidade de Scottsdale, no estado do Arizona, nos Estados Unidos.

A morte foi confirmado pela instituição por meio de uma publicação nas redes sociais. Em razão da morte do reitor, as aulas e o expediente nos campi de Curitiba, Londrina e Toledo estão suspensos neste sábado (17/10) e na próxima segunda-feira (19/10).

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A universidade também anunciou uma cerimônia religiosa em homenagem a Mateucci. A missa será realizada na segunda-feira, às 17h30, na Capela Universitária Jesus Mestre, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da PUC-PR no YouTube, permitindo que a celebração seja acompanhada de qualquer região do país.

As circustâncias do acidente não foram divulgadas oficialmente pela PUC.