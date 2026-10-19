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Após varredura, polícia não encontra bombas em área de debate na Band

Secretaria de Segurança Pública informou que recebeu denúncia de possível atentado contra Flávio Bolsonaro; equipes do Gate fizeram buscas no local após o debate da Band na noite deste domingo (18/10)

Varregura ocorreu logo após o debate ao vivo - (crédito: Renata Pizzuto/Divulgação)
Varregura ocorreu logo após o debate ao vivo - (crédito: Renata Pizzuto/Divulgação)

A Polícia Militar de São Paulo não encontrou artefatos explosivos na área onde ocorreu o debate entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL), na noite deste domingo (18/10). A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que recebeu uma denúncia sobre uma possível ameaça de atentado contra o senador e acionou equipes especializadas para verificar o local.

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“Após as vistorias, não foi identificada a presença de artefatos explosivos”, informou a SSP, em nota ao Correio. A operação mobilizou o Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), incluindo o Esquadrão de Bombas e cães farejadores.

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A própria emissora informou sobre a ação durante a transmissão ao vivo após o debate presidencial. A equipe policial realizou uma varredura na região onde os candidatos se enfrentaram, após a suspeita de explosivos em um carro no estacionamento da emissora, segundo informações divulgadas anteriormente.

Leia nota na íntegra:

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) recebeu, na noite deste domingo (18), uma denúncia sobre uma possível ameaça de atentado contra o candidato Flávio Bolsonaro. Imediatamente, equipes do Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) da Policia Militar, incluindo o Esquadrão de Bombas e cães farejadores, foram acionadas para realizar uma varredura no local. Após as vistorias, não foi identificada a presença de artefatos explosivos.

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Ronayre Nunes

Subeditor

Subeditor do site do jornal Correio Braziliense. Formado em "Comunicação Social - Jornalismo" pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento.

Nathallie Lopes

Repórter

Jornalista e também formada em relações internacionais. É repórter do site do Correio, onde escreve sobre temas diversos, e assina o Blog do Servidor

Por Ronayre Nunes e Nathallie Lopes
postado em 19/10/2026 00:06
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