Esquadrão antibomba investiga área da Band após debate

Debate entre os presidenciáveis ocorreu na noite deste domingo (18/10) - (crédito: NELSON ALMEIDA / AFP)

A própria Rede Bandeirantes informou, durante transmissão ao vivo após o debate presidencial da noite deste domingo (18/10), que o esquadrão antibomba realizou uma ação na região onde ocorreu a discussão entre o presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL). Uma equipe do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), da Polícia Militar, está no local.

Segundo informações do portal Exame, os agentes apuram a suspeita de explosivos dentro de um carro no estacionamento da emissora paulista.

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O Correio entrou em contato com a Band e com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) para buscar mais detalhes sobre o caso. Esta reportagem será atualizada assim que houver retorno.