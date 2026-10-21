"Estou morrendo", diz vítima de violência doméstica ao pedir socorro

Operação da PM contra violência doméstica na praça Hugo Werneck, no bairro Santa Efigênia, em BH - (crédito: Leandro Couri/EM/DA Press)

Uma mulher de 45 anos foi vítima de violência doméstica na noite dessa terça-feira (20/10) no Bairro Nova Cintra, na Região Oeste de Belo Horizonte. A Polícia Militar (PMMG) e o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foram acionados e a socorreram.

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Segundo o boletim de ocorrência, a mulher que acionou a PMMG ouviu a vítima dizer em voz baixa: "Estou morrendo. Me socorre, me ajuda". A testemunha estranhou o ocorrido e chamou uma sobrinha da vítima.

Aos militares, a vítima disse que o autor das agressões, um homem de 27 anos, tentou sufocá-la e deu socos no rosto dela. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e a levou para o Hospital João XXIII, no Centro de BH.

No local, os bombeiros foram informados de que a mulher tinha ferimentos e sangramentos. Uma médica do Samu suspeitava de que ela tivesse uma fratura na região cervical.

De acordo com a PMMG, o suspeito de cometer as agressões não foi localizado, e o caso será investigado pela 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil (PC) do Barreiro.