Mega-Sena acumula e prêmio bate R$ 200 milhões no próximo sorteio

O concurso 3.072 da Mega-Sena terminou sem vencedores na faixa principal nesta terça-feira (20). Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas e o prêmio acumulou novamente. Com o resultado, a premiação estimada alcançou a marca expressiva de R$ 200 milhões para a rodada seguinte, movimentando apostadores de todas as regiões do país.

Os números sorteados no concurso 3.072 foram: 02, 06, 09, 16, 31 e 40. A ausência de bilhetes com o gabarito completo impulsionou o montante global para um dos maiores patamares financeiros do calendário das loterias.

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Divisão de prêmios nas faixas secundárias

Embora o valor principal tenha acumulado, a rodada beneficiou milhares de pessoas que acertaram parcialmente a sequência sorteada. Os participantes contemplados garantiram valores relevantes divididos entre a quina e a quadra.

A quina registrou 140 apostas com cinco acertos. Cada um desses bilhetes terá direito ao pagamento exato de R$ 38.295,72. O rendimento contempla os jogadores que ficaram a apenas um número de distância da bolada principal.

Na faixa de quatro acertos, a quadra somou 9.261 apostas ganhadoras em todo o país. Os titulares desses jogos receberão o valor individual de R$ 954,26. Os recursos dessa faixa premiam um número muito maior de pessoas que acompanharam a apuração.

Próximo sorteio e como apostar

A nova oportunidade para concorrer ao montante de R$ 200 milhões ocorre nesta quinta-feira (22), a partir das 20h (horário de Brasília). O sorteio é transmitido ao vivo pelos canais oficiais da Caixa Econômica Federal.

Quem deseja tentar a sorte pode registrar seus palpites nas casas lotéricas credenciadas em todo o território nacional ou pelos canais digitais, incluindo o portal e o aplicativo Loterias Caixa. A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 6. Essa opção tradicional coloca o jogador na disputa direta tanto pelo prêmio total quanto pelas faixas da quina e da quadra.

Os jogos podem ser validados até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio. É recomendável registrar os bilhetes com antecedência para evitar eventuais filas ou instabilidades nos canais virtuais.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.