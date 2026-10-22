Mulher é atacada com facão por ex-namorado na frente do filho

A Polícia Militar de Minas Gerais, presente na imagem, atuou na prisão do suspeito de ataque em Varzelândia - (crédito: Reprodução)

Uma mulher sofreu um ataque com facão dentro da própria casa nesta quarta-feira (21), em Varzelândia. O filho da vítima, de dois anos, estava presente no imóvel durante a ação violenta. O suspeito foi detido em flagrante pela Polícia Militar.

A moradora relatou aos militares que manteve relação com o homem por cerca de um ano e que ambos estavam separados havia dois meses. Ela afirmou que o ex-companheiro não aceitava a separação, apresentando comportamento ciumento e possessivo.

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Ameaça e invasão

A situação teve início por volta das 4h, momento em que o homem passou pela rua, notou um carro estacionado em frente à residência e decidiu entrar. No local, encontrou outro homem conversando com a vítima.

Os dois iniciaram uma discussão e, em meio ao desentendimento, o suspeito declarou que mataria a mulher. Logo depois da ameaça, ele se retirou da casa.

Golpes e socorro médico

Pouco tempo depois, o suspeito retornou armado com o facão e invadiu o imóvel. Para se defender das agressões, a moradora colocou as mãos na frente do corpo e foi atingida pelos golpes.

A vítima declarou aos policiais que atritos motivados por ciúmes aconteciam com frequência, mas ressaltou que sofria violência física dele pela primeira vez. A criança de dois anos presenciou o fato dentro da residência. O agressor fugiu do local após o ataque.

Equipes da Polícia Militar realizaram buscas na região e encontraram o suspeito na Avenida Luiz Elesbão. Durante a abordagem, os policiais recolheram na cintura do indivíduo um facão com aproximadamente 30 centímetros de lâmina, apontado como o objeto usado na ação criminosa.

Confissão e encaminhamento

A mulher recebeu socorro na Fundação Hospitalar de Varzelândia. De acordo com o prontuário da equipe médica, ela teve um corte de dois centímetros na mão esquerda, sem sinais imediatos de gravidade. O agressor também passou por avaliação médica e não apresentou ferimentos.

Em depoimento aos policiais militares, o homem afirmou que ainda mantinha relacionamento com a vítima e confirmou ter ido ao endereço ao notar uma pessoa no local. Ele admitiu o desentendimento, confessou que buscou a arma branca e assumiu a autoria dos ferimentos causados.

A mulher manifestou aos policiais o interesse em obter uma medida protetiva de urgência contra o agressor. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia da Polícia Civil de São João da Ponte.