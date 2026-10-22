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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Empresário acusado de agredir a esposa com taco de beisebol é solto em SP

Ivo Kos, de 48 anos, foi preso em flagrante em agosto; vítima afirma que sofria violência havia dois anos

Ivo Kos, 48 anos, é acusado de agredir a esposa - (crédito: Reprodução )
Ivo Kos, 48 anos, é acusado de agredir a esposa - (crédito: Reprodução )

O empresário Ivo Kos, de 48 anos, teve a prisão preventiva revogada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) nesta quarta-feira (21/10). Ele havia sido detido em agosto deste ano após agredir a esposa, Giullia Falcão, de 27 anos.

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O caso ocorreu em São Paulo, em 15 de agosto. Segundo relatos da esposa, a dentista Giullia Falcão, Ivo teria iniciado uma discussão após um jantar do casal com clientes do empresário. No caminho de volta para casa, ele teria começado as agressões. Ao chegar ao imóvel, a dentista foi agredida com um taco de beisebol.

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Giullia publicou um vídeo nas redes sociais em que aparece com o rosto desfigurado e afirma que as agressões ocorriam havia cerca de dois anos. Ela também relatou que havia aberto um processo contra o empresário, mas nenhuma medida havia sido tomada. Na data do ocorrido, o empresário foi preso em flagrante, mas teve a prisão convertida em preventiva durante audiência de custódia.

*Estagiária sob supervisão de Rafaela Gonçalves 

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Beatriz Vasconcelos*

Estagiária da editoria de Política, Economia e Brasil

Jornalista em formação pelo Centro Universitário de Brasília (CEUB). Estagiária na editoria de Política, Economia e Brasil.

Por Beatriz Vasconcelos*
postado em 22/10/2026 16:57
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