Empresário acusado de agredir a esposa com taco de beisebol é solto em SP

O caso ocorreu em São Paulo, em 15 de agosto. Segundo relatos da esposa, a dentista Giullia Falcão, Ivo teria iniciado uma discussão após um jantar do casal com clientes do empresário. No caminho de volta para casa, ele teria começado as agressões. Ao chegar ao imóvel, a dentista foi agredida com um taco de beisebol.

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Giullia publicou um vídeo nas redes sociais em que aparece com o rosto desfigurado e afirma que as agressões ocorriam havia cerca de dois anos. Ela também relatou que já havia aberto um processo contra o empresário, mas nenhuma medida havia sido tomada. Na data do ocorrido, o empresário foi preso em flagrante, mas teve a prisão convertida em preventiva durante audiência de custódia.