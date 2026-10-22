Empresário acusado de agredir a esposa com taco de beisebol é solto em SP

O empresário Ivo Kos, de 48 anos, teve a prisão preventiva revogada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) nesta quarta-feira (21/10). Ele havia sido detido em agosto deste ano após agredir a esposa, Giullia Falcão, de 27 anos.
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*Estagiária sob supervisão de Rafaela Gonçalves
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postado em 22/10/2026 16:57