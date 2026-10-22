PT aponta 'manipulação' em caso de presos pela PM-SP com camisetas pró-Lula

O Partido dos Trabalhadores (PT) acionou a Procuradoria-Geral Eleitoral (PGE) para pedir uma investigação sobre uma operação policial em Piracicaba, no interior de São Paulo. O partido aponta que a ação teve o objetivo de prejudicar a campanha de reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A denúncia envolve policiais militares e o senador eleito Guilherme Derrite (PP).

Um vídeo publicado nas redes sociais do parlamentar na quarta-feira (21/10), mostra três jovens, incluindo um adolescente de 17 anos, presos por tráfico de drogas em Piracicaba. Nas imagens, os detidos aparecem algemados e vestindo camisetas idênticas com mensagens de apoio a Lula.

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Em entrevista à emissora TVTodoDia, a mãe do adolescente apreendido afirmou que os jovens não usavam aquelas roupas no momento da abordagem policial. Ela afirma acreditar que os próprios policiais militares teriam obrigado os rapazes a vestirem as camisetas após já estarem rendidos. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirmou que não compactua com desvios de conduta e pune com rigor casos comprovados.

A mãe também relata violência por parte dos policiais, que agrediram fisicamente os jovens durante a ação e chegaram a empurrar a filha de 14 anos.

No pedido de inquérito, o partido aponta indícios de “manipulação política” e “abuso de autoridade” na atuação das autoridades, e solicita a investigação de uma possível fraude eleitoral , incluindo a produção de notícias falsas destinadas a influenciar o segundo turno da eleição presidencial.

Em manifestação, o PT defendeu que os policiais envolvidos e Guilherme Derrite sejam ouvidos para esclarecer a origem das imagens divulgadas. “Para esclarecer o escândalo, a denúncia exige que as autoridades ouçam a mãe das vítimas, os policiais militares que forjaram a gravação e o senador Guilherme Derrite, que terá que explicar de quem recebeu o material fraudulento e se tinha conhecimento da armação quando decidiu publicá-lo na internet”, afirmou a legenda.

Na publicação nas redes sociais, o senador Guilherme Derrite elogiou a atuação dos policiais e usou do episódio para defender o endurecimento da legislação penal. Ele associou a ocorrência à defesa da redução da maioridade penal.

O que diz a Secretaria de Segurança Pública

Em nota enviada ao Correio, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirmou que não compactua com desvios de conduta e pune com rigor casos comprovados. "Vítimas podem formalizar em qualquer delegacia ou pela Delegacia Digital, além da Corregedoria da Polícia Militar, para que os fatos sejam devidamente apurados", diz.

A Secretaria também informou que a Polícia Militar prendeu em flagrante na quarta dois homens, de 21 e 24 anos, e apreendeu um adolescente de 17 anos a partir de uma denúncia via 190 com a descrição dos três. Foram encontradas 23 porções de cocaína com o adolescente e um revólver e mais 137 porções da droga com os adultos. Ao todo, foram apreendidas 160 porções de cocaína e R$ 340.

O caso foi registrado como tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e ato infracional no 2º Distrito Policial de Piracicaba. Os adultos permaneceram à disposição da Justiça e o adolescente ficou apreendido.