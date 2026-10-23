InícioBrasil
segurança pública

Polícia Civil de SP encontra 17 corpos em vias públicas em 45 dias

Segundo a Secretária de Segurança Pública de São Paulo, até o momento, não há elementos que indiquem ligação entre as ocorrências ou uma mesma autoria

As vítimas encontradas nesta quinta-feira (22/10) não apresentavam sinais de violência, as investigações aguardam os resultados dos laudos periciais - (crédito: Reprodução/GovSP)
As vítimas encontradas nesta quinta-feira (22/10) não apresentavam sinais de violência, as investigações aguardam os resultados dos laudos periciais - (crédito: Reprodução/GovSP)

A Polícia Civil de São Paulo investiga 17 casos de corpos encontrados em vias públicas desde o início de setembro na capital e na Grande São Paulo. Duas ocorrências foram registradas nesta quinta-feira (22/10). Um dos corpos, ainda não identificado, foi encontrado no Rio Pequeno, na Zona Oeste da cidade.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

As duas ocorrências registradas na quinta-feira, nas zonas Oeste e Leste da capital, são investigadas pelo DP (Lapa) e pelo 69º DP (Teotônio Vilela) como mortes suspeitas. As vítimas não apresentavam sinais de violência, e as investigações aguardam os resultados dos laudos periciais requisitados para esclarecer as circunstâncias das mortes.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Ao todo, são 14 casos na capital, sob responsabilidade do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), e três nos municípios de Itapecerica da Serra, Diadema e São Bernardo do Campo, conduzidos pelas delegacias locais.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, até o momento, não elementos que indiquem ligação entre as ocorrências ou uma mesma autoria. Os casos apresentam dinâmicas e circunstâncias distintas, e o uso de sacos plásticos ou tecidos em alguns deles, isoladamente, não permite estabelecer relação entre os fatos.

*Estagiária sob supervisão de Rafaela Gonçalves 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Beatriz Vasconcelos*

Estagiária da editoria de Política, Economia e Brasil

Jornalista em formação pelo Centro Universitário de Brasília (CEUB). Estagiária na editoria de Política, Economia e Brasil.

Por Beatriz Vasconcelos*
postado em 23/10/2026 15:48
x