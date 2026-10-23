Polícia Civil de SP encontra 17 corpos em vias públicas em 45 dias

A Polícia Civil de São Paulo investiga 17 casos de corpos encontrados em vias públicas desde o início de setembro na capital e na Grande São Paulo. Duas ocorrências foram registradas nesta quinta-feira (22/10). Um dos corpos, ainda não identificado, foi encontrado no Rio Pequeno, na Zona Oeste da cidade.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
- Leia também: Caso Isabelle Caracristi: Justiça arquiva investigação de feminicídio e indução ao suicídio
*Estagiária sob supervisão de Rafaela Gonçalves
Saiba Mais