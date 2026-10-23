Polícia Civil de SP encontra 17 corpos em vias públicas em 45 dias

As duas ocorrências registradas na quinta-feira, nas zonas Oeste e Leste da capital, são investigadas pelo 7º DP (Lapa) e pelo 69º DP (Teotônio Vilela) como mortes suspeitas. As vítimas não apresentavam sinais de violência, e as investigações aguardam os resultados dos laudos periciais já requisitados para esclarecer as circunstâncias das mortes.

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Ao todo, são 14 casos na capital, sob responsabilidade do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), e três nos municípios de Itapecerica da Serra, Diadema e São Bernardo do Campo, conduzidos pelas delegacias locais.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, até o momento, não há elementos que indiquem ligação entre as ocorrências ou uma mesma autoria. Os casos apresentam dinâmicas e circunstâncias distintas, e o uso de sacos plásticos ou tecidos em alguns deles, isoladamente, não permite estabelecer relação entre os fatos.