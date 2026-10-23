Polícia Civil investiga morte de seis crianças em hospital particular de SP

A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar a morte de seis crianças no Hospital e Maternidade Salvalus, localizado na região central de São Paulo. A unidade pertence à rede Hapvida, do grupo NotreDame Intermédica. Os casos ocorreram ao longo deste ano e foram comunicados nesta quarta-feira (21/10).

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, profissionais de saúde e testemunhas estão sendo ouvidos, e os prontuários médicos das vítimas estão sob análise.