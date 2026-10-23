Polícia Civil investiga morte de seis crianças em hospital particular de SP

Em nota, o hospital afirmou que trata os relatos com seriedade, mas ressaltou que situações clínicas distintas não podem ser atribuídas a uma mesma causa sem comprovação técnica. “Este ano, mais de mil crianças foram atendidas, com cuidados individualizados e equipes especializadas. As avaliações realizadas até o momento apontam históricos clínicos distintos, sem identificação de uma origem infecciosa comum entre os casos examinados”, declarou a instituição.
O hospital afirmou ainda que, até o momento, não recebeu notificação formal sobre os procedimentos mencionados e que permanece à disposição das autoridades competentes para prestar esclarecimentos, preservando o sigilo médico e a privacidade dos pacientes.
*Estagiária sob supervisão de Rafaela Gonçalves
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