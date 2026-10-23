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Polícia Civil investiga morte de seis crianças em hospital particular de SP

Em nota, o hospital afirmou que situações clínicas distintas não podem ser atribuídas a uma mesma causa sem comprovação técnica

O hospital pertence à rede Hapvida, do grupo NotreDame Intermédica. - (crédito: Reprodução/ Google Street Views)
O hospital pertence à rede Hapvida, do grupo NotreDame Intermédica. - (crédito: Reprodução/ Google Street Views)

A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar a morte de seis crianças no Hospital e Maternidade Salvalus, localizado na região central de São Paulo. A unidade pertence à rede Hapvida, do grupo NotreDame Intermédica. Os casos ocorreram ao longo deste ano e foram comunicados nesta quarta-feira (21/10).

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Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, profissionais de saúde e testemunhas estão sendo ouvidos, e os prontuários médicos das vítimas estão sob análise.

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Em nota, o hospital afirmou que trata os relatos com seriedade, mas ressaltou que situações clínicas distintas não podem ser atribuídas a uma mesma causa sem comprovação técnica. “Este ano, mais de mil crianças foram atendidas, com cuidados individualizados e equipes especializadas. As avaliações realizadas até o momento apontam históricos clínicos distintos, sem identificação de uma origem infecciosa comum entre os casos examinados”, declarou a instituição.

O hospital afirmou ainda que, até o momento, não recebeu notificação formal sobre os procedimentos mencionados e que permanece à disposição das autoridades competentes para prestar esclarecimentos, preservando o sigilo médico e a privacidade dos pacientes.

*Estagiária sob supervisão de Rafaela Gonçalves 

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Beatriz Vasconcelos*

Estagiária da editoria de Política, Economia e Brasil

Jornalista em formação pelo Centro Universitário de Brasília (CEUB). Estagiária na editoria de Política, Economia e Brasil.

Por Beatriz Vasconcelos*
postado em 23/10/2026 18:09
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