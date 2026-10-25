PF conduz 71 pessoas e apura 13 possíveis crimes eleitorais no 2º turno

Comunicação ocorreu às 19h deste domingo, após o fechamento oficial da urnas eletrônicas - (crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado )

A Polícia Federal (PF) atualizou os dados sobre as ações de fiscalização de crimes eleitorais contabilizados até as 19h deste domingo (25/10), momentos após o fechamento oficial das urnas eletrônicas para o início da contagem dos votos do segundo turno das eleições presidenciais.

Segundo a PF, 71 pessoas foram conduzidas, e há 13 ocorrências em andamento de possíveis flagrantes de crimes eleitorais. Até as 19h, o balanço da Polícia Federal também mostra a abertura de seis inquéritos policiais e a instauração de 57 termos circunstanciados de ocorrência (TCOs) para apurar a prática de crimes eleitorais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Entre os principais crimes apurados estão a propaganda eleitoral irregular e a violação do sigilo do voto. As ocorrências, de acordo com a PF, foram registradas nos estados do Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Rondônia, Santa Catarina e Sergipe.

Até as 19h deste domingo, a Polícia Federal também havia comunicado a abertura de 1.613 inquéritos policiais relacionados a crimes eleitorais ao longo deste ano. Além disso, foram apreendidos R$ 51,9 milhões em bens e valores, dos quais R$ 31,7 milhões foram encontrados em cédulas ao longo de 2026.