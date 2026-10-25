Eleições 2026: totalização de votos é pausada após decisão de Zanin

Ministro atribuiu à decisão força de mandado e ofício e determinou que o TSE adote as providências necessárias - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou que a totalização dos votos está pausada em decorrência da decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou a extensão do horário de votação até às 19h deste domingo (25/10) em todo o país. Normalmente, os portões são fechados às 17h.

A medida do STF atende a uma reclamação constitucional apresentada pela coligação Brasil Pronto Pra Mais, ligada ao PT. A ação aponta dificuldades no transporte público nos municípios baianos de Salvador, Feira de Santana e Lauro de Freitas. Segundo a coligação, a frota disponível seria insuficiente para garantir o deslocamento dos eleitores até os locais de votação, situação que poderia comprometer o exercício do direito ao voto.

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Na decisão, Zanin destacou a gravidade dos fatos relatados e a urgência da medida. O ministro afirmou que a reclamação chegou ao conhecimento do STF às 16h32 deste domingo e determinou a extensão do horário em todas as seções eleitorais do país. A ação questiona possíveis descumprimentos de entendimento vinculante firmado pela Corte na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 1.013.

O ministro atribuiu à decisão força de mandado e ofício e determinou que o TSE adote as providências necessárias para cumprir a medida. A prorrogação tem alcance nacional, embora a reclamação tenha sido motivada por problemas relatados em três municípios da Bahia.