Caos no transporte impede vários eleitores de votar

A redução da circulação de ônibus em Salvador durante o segundo turno das eleições de 2026 levou o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) a determinar a prisão em flagrante do secretário municipal de Mobilidade, Pablo Souza, ontem. A decisão foi tomada pelo presidente da Corte, o desembargador Maurício Kertzman Szporer, após denúncias de que veículos permaneciam nas garagens enquanto os eleitores enfrentavam dificuldades para chegar aos locais de votação.
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Em sua decisão, Szporer mencionou possíveis violações aos artigos 297, 304 e 347 do Código Eleitoral, que tratam de ações que impessam ou dificultem o exercício do sufrágio. O tribunal determinou o restabelecimento imediato de 100% da frota, com frequência e itinerários compatíveis com os dos dias úteis e gratuidade integral das passagens. A ordem também estabeleceu prazo de uma hora para que a circulação total fosse comprovada nos autos. Em caso de descumprimento, foi fixada multa de R$ 1 milhão por hora, aplicada solidariamente ao município, ao secretário e às empresas concessionárias responsáveis pelo transporte.
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A decisão atendeu a um pedido da Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV, que denunciou à Justiça Eleitoral uma redução superior a 50% da frota em circulação em comparação com os dias úteis. Durante uma vistoria na sede do BRT, na Avenida Barros Reis, o juiz auxiliar do TRE-BA Antônio Marcelo Oliveira Libonati encontrou diversos ônibus parados. Segundo o termo de inspeção, a quantidade de veículos em operação era inferior à dos dias de semana, seguindo orientação da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob).
A saída encontrada pelos soteropolitanos foi a carona solidária. Diversos grupos se formaram. A consultora de estilo Juliana Rezende Grangeiro de Santana, de 42 anos, ofereceu caronas a eleitores em Salvador após observar ônibus lotados e pessoas esperando nos pontos. "Como cidadã, tenho a responsabilidade de ajudar quem precisa chegar ao local de votação. Não conseguiria ficar em casa, no conforto, sabendo que tenho um carro e posso contribuir para que outras pessoas exerçam seu direito ao voto", afirma.
O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), afirmou que parte dos coletivos não saiu das garagens porque sindicalistas teriam colocado adesivos de campanha nos veículos. A decisão do TRE-BA apontou que a orientação para reduzir a frota partiu da própria Semob. O tribunal considerou que a situação comprometia a oferta de transporte em um dia de votação e poderia dificultar o exercício do direito ao voto.
Após a determinação judicial, a prefeitura informou que ordenou a liberação de todos os ônibus, inclusive daqueles com adesivos considerados irregulares. Em nota, a Semob declarou que "a prioridade segue sendo a circulação de veículos e o deslocamento da população" e afirmou que a operação estava sendo normalizada por meio do diálogo com representantes sindicais. A secretaria não apresentou, nas informações fornecidas, um balanço detalhado sobre o número de linhas afetadas nem um prazo para a completa regularização do serviço.
As reclamações sobre a oferta de transporte público durante o segundo turno também foram registradas em outras unidades da Federação. Em São Paulo, o diretório estadual do PT notificou o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) sobre dificuldades na operação dos ônibus. Segundo o presidente estadual da sigla, Kiko Celeguim, apenas 60% da frota estava em circulação, apesar da determinação para que todos os veículos operassem.
A Prefeitura de São Paulo confirmou ter recebido uma notificação da Justiça Eleitoral no sábado, mas alegou dificuldades para ampliar o serviço em prazo reduzido. Segundo a administração municipal, a mudança exigia ajustes nas escalas de trabalho e nas rotinas operacionais.
Estagiária sob a supervisão de Edla Lula
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Rafaela Bomfim*Estagiário
Graduanda de Jornalismo, no IESB. Estagiária na editoria de Brasil, Economia e Politica. Com experiência na editoria de Tecnologia e Inovação.