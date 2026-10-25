Lula é reeleito presidente do Brasil em virada histórica

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi reeleito presidente do Brasil às 21h09 deste domingo (25/10). Com 99,79% das urnas apurados, Lula tinha 51,76% dos votos, com mais de 64 milhões de votos, contra 48,24% do senador Flávio Bolsonaro (PL). A vitória representa uma virada histórica na eleição mais acirrada da história. No primeiro turno, Lula ficou em desvantagem em relação a Flávio: com 45,16% contra 47,03%, respectivamente. A campanha à reeleição de Lula no segundo turno foi marcada por forte mobilização nas redes e nas ruas.

A vitória matemática de Lula foi confirmada às 21h09 deste domingo (foto: Reprodução/TSE)

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Quem é Lula?

Lula tem 80 anos. Ele nasceu em 27 de outubro de 1945 na cidade de Garanhuns, interior de Pernambuco. Ele foi o sétimo dos oito filhos de Aristides Inácio da Silva e de Eurídice Ferreira de Mello, mais conhecida como dona Lindu.

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Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o vice-presidente Geraldo Alckmin (foto: Ricardo Stuckert)

Em dezembro de 1952, dona Lindu e os oito filhos migraram para São Paulo, fugindo da seca e da fome. Inicialmente, a família morou na periferia do Guarujá. O menino Lula foi alfabetizado no Grupo Escolar Marcílio Dias.

Em 1956, a família mudou-se para a capital paulista. Aos 12 anos de idade, Lula conseguiu o primeiro emprego, em uma tinturaria. Ele também foi engraxate e office-boy.

Com 14 anos, Lula começou a trabalhar nos Armazéns Gerais Columbia, onde teve a carteira de trabalho assinada pela primeira vez. Depois, transferiu-se para a Fábrica de Parafusos Marte e obteve uma vaga no curso de torneiro mecânico do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). O curso durou três anos, e Lula tornou-se metalúrgico.

Em 1964, Lula perdeu o dedo mínimo da mão esquerda enquanto trabalhava no turno da madrugada na metalúrgica Independência. O acidente de trabalho ocorreu porque uma das prensas tinha quebrado e ele colocou a mão na máquina para tentar consertá-la.

A crise após o golpe militar de 1964 levou Lula a mudar de emprego, passando por várias fábricas até ingressar nas Indústrias Villares, uma das principais metalúrgicas do país, localizada em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. Trabalhando na Villares, começou a ter contato com o movimento sindical por meio de seu irmão José Ferreira da Silva, mais conhecido por Frei Chico.

Em 1969, o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema fez eleição para escolher uma nova diretoria e Lula foi eleito suplente. Na eleição seguinte, em 1972, tornou-se primeiro-secretário. Em 1975, foi eleito presidente do sindicato com 92% dos votos, passando a representar 100 mil trabalhadores.

Em 10 de fevereiro de 1980, ele fundou o PT, com outros sindicalistas, intelectuais, políticos, lideranças rurais, religiosos e representantes de movimentos sociais.

Em 1982 o PT já estava presente em quase todo o território nacional. Lula liderou a organização do partido e disputou naquele ano o governo de São Paulo.

Em agosto de 1983, participou da fundação da Central Única dos Trabalhadores (CUT). No ano seguinte, foi uma das principais lideranças da campanha das "Diretas Já" para a Presidência da República. Em 1986, foi eleito o deputado federal mais votado do país para a Assembleia Constituinte.

O PT lançou Lula para disputar a Presidência da República em 1989, após 29 anos sem eleição direta para o cargo no país. Ele perdeu a disputa, no segundo turno, por pequena diferença de votos. Dois anos depois, o candidato vitorioso, Fernando Collor de Mello, sofreria impeachment, por corrupção.

Nas duas eleições seguintes, em 1994 e 1998, Lula voltou a se candidatar a presidente da República, sendo derrotado em ambas por Fernando Henrique Cardoso.

Primeira eleição para Presidência da República

Em 27 de outubro de 2002, aos 57 anos de idade, Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito Presidente da República Federativa do Brasil pela primeira vez, com quase 53 milhões de votos. O candidato a vice-presidente na chapa vitoriosa foi o empresário e senador José Alencar.

Em 29 de outubro de 2006, novamente na companhia do vice José Alencar, foi reeleito presidente da República com mais de 58 milhões de votos, até então a maior votação da história do Brasil.

Em julho de 2016, Lula foi tornado réu no âmbito da Lava-Jato. Em 3 de fevereiro de 2017, sofreu duro golpe com o falecimento da esposa Marisa Letícia Lula da Silva, mãe de quatro dos seus cinco filhos, com quem havia se casado em 1974. Em julho do mesmo ano, o ex-presidente foi condenado em primeira instância.

Em janeiro de 2018, quando já se preparava para a campanha presidencial, na qual largaria como favorito com ampla vantagem, Lula foi julgado culpado em segunda instância, tornando-se inelegível. Em 7 de abril de 2018, teve a prisão decretada.

Nos 580 dias em que esteve preso em Curitiba, Lula recebeu apoio de líderes políticos e de movimentos sociais que organizaram a Vigília Lula Livre. Outro apoio foram as 580 cartas trocadas com a socióloga Rosângela da Silva, a Janja. Ela foi uma das primeiras pessoas a receber Lula do lado de fora da carceragem da Polícia Federal. Os dois se casaram em 18 de maio de 2022, em São Paulo.

Lula teve os direitos políticos reconquistados em março de 2021, com a anulação das condenações proferidas pelo então juiz Sergio Moro. Na campanha presidencial de 2022, Lula construiu uma frente ampla e lançou a candidatura, tendo como vice Geraldo Alckmin. Ao fim da uma acirrada disputa eleitoral, tornou-se o primeiro brasileiro a ocupar três vezes a Presidência da República.





