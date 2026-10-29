Presidente do TCE de Mato Grosso é preso em operação da PF

Investigação examina saques frequentes de dinheiro em espécie e repasses suspeitos dentro das dependências do TCE-MT - (crédito: Divulgação/Tribunal de Contas do Estado de Mato grosso)

O presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT), Sérgio Ricardo de Almeida, foi preso nesta quinta-feira (29/10) durante uma ofensiva da Polícia Federal (PF) contra suspeitas de irregularidades na administração de recursos públicos. A informação foi divulgada pela TV Globo.

A investigação envolve possíveis pressões sobre empresas contratadas pelo órgão, além de pagamentos e movimentações financeiras de servidores que levantaram suspeitas dos investigadores.

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Batizada de Operação Tomada de Contas, a ação ocorre simultaneamente em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo, com a participação de mais de 180 policiais federais. Ao todo, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) autorizou o cumprimento de seis mandados de prisão preventiva e 26 de busca e apreensão, além de medidas destinadas à obtenção de informações protegidas por sigilo e ao bloqueio de bens associados à investigação.

Uma das principais suspeitas examinadas pela PF é a de que decisões administrativas do tribunal tenham sido utilizadas para exercer pressão sobre fornecedores.

Os investigadores procuram esclarecer se a suspensão de contratos públicos serviu como instrumento de coerção contra empresas e se houve tratamento desigual na autorização de pagamentos com recursos da instituição.

A apuração também alcança transações bancárias consideradas incompatíveis com os padrões financeiros esperados. Entre os elementos sob análise estão repasses a empresas e movimentações atípicas identificadas em contas de servidores públicos, cuja eventual relação com as irregularidades contratuais ainda precisa ser esclarecida.

Movimentações financeiras sob suspeita

Outro ponto investigado é a possível conexão entre depósitos realizados em contas bancárias e saques frequentes de dinheiro em espécie dentro das dependências do TCE-MT. A Polícia Federal busca reconstruir o percurso desses recursos para verificar se as operações financeiras estão relacionadas aos contratos e pagamentos examinados.

As diligências também deverão ajudar a identificar a participação de cada investigado nas práticas suspeitas. Embora a prisão de Sérgio Ricardo de Almeida tenha sido noticiada, ainda não foram divulgados detalhes sobre a conduta específica atribuída ao presidente do tribunal ou sobre seu eventual papel no esquema.

O cumprimento das ordens judiciais e a análise dos materiais apreendidos integram uma investigação que procura esclarecer se houve utilização indevida de mecanismos administrativos e financeiros da instituição.

O Correio procurou o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso para solicitar esclarecimentos sobre a prisão de seu presidente e as suspeitas investigadas pela Polícia Federal. Até a publicação desta reportagem, não havia recebido resposta. O espaço permanece aberto para manifestação.