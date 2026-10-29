Operação Unha e Carne: PF mira rede de bens de luxo e offshores

As apurações revelaram uma rede patrimonial composta por imóveis de alto padrão, aeronaves executivas, veículos de luxo e empresas, a qual era controlada por integrantes do grupo investigado - (crédito: Divulgação/PF)

A Polícia Federal deflagrou a nona fase da Operação Unha e Carne nesta quinta-feira (29/10), no Rio de Janeiro. A ação tem o objetivo de apurar a atuação de uma organização criminosa com ramificações voltadas à lavagem de dinheiro, à ocultação patrimonial e à utilização de pessoas físicas e jurídicas para dissimular a propriedade de bens e valores.

Agentes cumprem quatro mandados de busca e apreensão em endereços situados na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. Todas as ordens judiciais foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

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As buscas ocorrem em salas comerciais apontadas como estruturas operacionais e administrativas do grupo investigado. As equipes também atuam em um imóvel residencial vinculado a um dos principais operadores identificados nas apurações.

A finalidade das medidas é arrecadar documentos, dispositivos eletrônicos, registros contábeis e demais elementos de prova relacionados à investigação.

Desdobramentos da investigação

A atual etapa da Operação Unha e Carne decorre da análise de fatos identificados após a deflagração da quinta fase. As informações foram obtidas no aparelho celular apreendido com um dos investigados.

Esses dados revelaram novos endereços, estruturas empresariais e ativos patrimoniais. Conforme os autos, tais instrumentos eram supostamente utilizados pelo grupo criminoso na administração, ocultação e movimentação de recursos financeiros.

Os levantamentos apontaram indícios da existência de uma rede patrimonial mantida pela organização. A estrutura identificada integra:

imóveis de alto padrão;

aeronaves executivas;

veículos de luxo;

empresas registradas em nome de parentes, colaboradores e terceiros.

As companhias estavam registradas em nome de familiares, colaboradores próximos e terceiros formalmente desvinculados do núcleo central investigado. Apesar desse registro, as pessoas jurídicas permaneciam sob a administração direta de integrantes da própria organização criminosa.

Estratégias de dissimulação

Os policiais constataram a utilização recorrente de dinheiro em espécie e movimentações financeiras sem rastreabilidade compatível. O grupo também empregava empresas nacionais e firmas estrangeiras sediadas em jurisdições de tributação favorecida.

A apuração da PF também indicou a possível utilização de entidades religiosas e holdings patrimoniais. Essas organizações atuavam para permitir a desvinculação formal da titularidade de bens de elevado valor econômico.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.