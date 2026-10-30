'Barbeiro mirim' é morto a tiros junto com amigo em Pernambuco

O adolescente começou a cortar cabelos na garagem do avô aos 12 anos para ajudar a família após a morte da mãe - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

O criador de conteúdo digital José Pablo, de 14 anos, conhecido como "Pablo Barbeiro Mirim", e um amigo dele, João Vitor dos Santos Feitosa, de 16, foram mortos a tiros na noite desta quarta-feira (28/10), na cidade de Cachoeirinha, em Pernambuco.

Pablo acumulava mais de 1,1 milhão de seguidores nas redes sociais e ganhou projeção digital por compartilhar a rotina de um barbeiro aos 12 anos.

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A Polícia Civil investiga o duplo homicídio. A Polícia Militar de Pernambuco foi acionada por moradores do entorno do estabelecimento comercial em que os corpos foram encontrados, às margens da BR-423, por volta da meia-noite. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) compareceram ao local e constataram o óbito dos dois jovens.

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Segundo a polícia, a área foi isolada para a realização da perícia pelo Instituto de Criminalística (IC), e os corpos foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal (IML) em Caruaru.

O adolescente começou a cortar cabelos na garagem do avô para ajudar a família após a morte da mãe. O caso ganhou repercussão em 2024, quando participou de programas de televisão e concluiu cursos de formação profissional na área.

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O caso foi registrado como duplo homicídio consumado pela Delegacia Seccional de Belo Jardim, responsável pela circunscrição da região. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do crime. Até o momento, não há detalhes sobre a motivação do crime e suspeitos.