Homem é preso suspeito de matar o próprio irmão a facadas em Ceilândia

O homem foi conduzido à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Norte) e ficou à disposição da Justiça - (crédito: Matheus Oliveira/Especial CB)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (29/10), um suspeito de matar a facadas um homem na QNM 6, Conjunto B, em Ceilândia Norte. Segundo as informações das autoridades, a vítima era o próprio irmão do autor do crime.

A ação policial teve início após as equipes da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco) que passavam no local e se depararam com populares gritando na via pública sobre o crime. As testemunhas indicaram a localização do corpo da vítima e do suspeito.

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Os populares também informaram que o homem era irmão da vítima. Diante dos fatos, os agentes foram atrás do suspeito, que foi encontrado nas proximidades. Ele foi conduzido à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Norte), onde a investigação segue em apuração.