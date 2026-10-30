Novembro terá calor e chuvas intensas no Brasil; veja previsão

No Sul, as chuvas devem superar a climatologia em pelo menos 75 mm - (crédito: Davi Pereira /CB/D.A Press)

A previsão climática do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) para novembro de 2026 indica chuvas acima da média histórica em áreas da Região Sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo e extremo oeste da Região Norte. Setores das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste devem registrar acumulados abaixo da média.

As temperaturas tendem a ficar acima da média em todo o país. O Centro-Oeste e o Sudeste registrarão os maiores desvios térmicos, alcançando até 2 °C acima do padrão histórico em áreas como Mato Grosso do Sul e o centro mineiro.

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Distribuição das chuvas e do calor

No Sul, as chuvas devem superar a climatologia em pelo menos 75 mm. O noroeste e o centro ocidental do Rio Grande do Sul podem registrar até 150 mm acima do normal. As temperaturas na região sobem entre 0,6 °C e 1,5 °C, chegando a 2 °C no extremo nordeste gaúcho e norte paranaense.

Em São Paulo, tempestades volumosas ocorrem principalmente entre Assis e Itapetininga. Em contrapartida, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo enfrentam precipitações reduzidas.

O Nordeste enfrentará déficits pluviométricos, principalmente entre o Maranhão e a Bahia. As temperaturas sobem até 2 °C no sul do Piauí e no oeste baiano. No Centro-Oeste, o sudoeste sul-mato-grossense e o norte mato-grossense recebem chuvas elevadas, enquanto o Distrito Federal e o norte goiano encaram tempo seco.

Na Região Norte, Pará, Tocantins e Roraima devem registrar chuvas escassas e calor até 2 °C acima da média. Volumes maiores concentram-se no oeste do Acre e do Amazonas.

Consequências para o campo

O clima afeta o ritmo das lavouras em diferentes estados:

Região Norte: o calor e a redução hídrica elevam a evaporação e ameaçam a semeadura da soja no Pará e em Tocantins. Em Rondônia, a recuperação da umidade do solo beneficia pastos e lavouras.

Região Nordeste: a seca dificulta o plantio de sequeiro de soja e milho no oeste baiano, sul maranhense e sul piauiense. O feijão e o arroz irrigados exigem atenção no manejo da água e nas temperaturas.

Região Centro-Oeste: a umidade favorece a soja em Mato Grosso do Sul e no centro-sul goiano. O norte da região enfrenta riscos de emergência irregular e falhas de estande.

Região Sudeste: a umidade em São Paulo atrapalha o maquinário na soja, mas beneficia cana-de-açúcar e pastagens. Em Minas Gerais e no Espírito Santo, a estiagem e o calor elevam a queda de flores e chumbinhos nos cafezais, afetando a safra 2027.

Região Sul: as precipitações excessivas atrasam a semeadura da soja e prejudicam o trigo e a canola em maturação. Cultivos estabelecidos de milho e soja crescem rápido, mas encaram risco de granizo e vendavais, enquanto o arroz irrigado enfrenta pressão de fungos.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.