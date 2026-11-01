Câncer de próstata matou mais de 50 homens por dia no Brasil em 2025, aponta SBU

O câncer de próstata provocou a morte de 18.469 homens no Brasil em 2025, o equivalente a mais de 50 óbitos por dia. O número anual de mortes pela doença aumentou aproximadamente 20% desde 2017, quando foram registrados cerca de 15,4 mil óbitos. Os dados são do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde, divulgados pela Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) neste início de Novembro Azul.

“Cuidar da saúde precisa fazer parte da rotina do homem, e não ser uma preocupação apenas quando surgem sintomas. Especialmente quando falamos de câncer de próstata, tumor que na fase inicial não costuma apresentar sintomas, o diagnóstico precoce pode fazer toda a diferença nas chances de sucesso do tratamento”, ressalta o presidente da SBU, Roni de Carvalho Fernandes.

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A preocupação dos especialistas está relacionada ao desenvolvimento silencioso da doença. Nas fases iniciais, quando as chances de cura podem chegar a 90%, o câncer de próstata geralmente não apresenta sintomas. Os primeiros sinais costumam surgir quando o tumor já está em estágio mais avançado, dificultando as possibilidades de tratamento.

Entre os sintomas estão a presença de sangue na urina ou no sêmen, o aumento da frequência urinária, a diminuição da força do jato de urina e a dificuldade para urinar. Disfunção erétil e dores nos ossos também podem ocorrer, especialmente em casos mais avançados.

“Os dados mostram aumento dos óbitos por câncer de próstata, de 15,4 mil em 2017 para 18,5 mil em 2025, com cerca de 79% das mortes concentradas em homens com 70 anos ou mais. Entre os grandes estudos que demonstraram redução da mortalidade, o benefício foi maior quando o rastreamento com PSA começou mais cedo, especialmente por volta dos 50–55 anos, reforçando a importância de iniciar a avaliação antes das faixas etárias de maior mortalidade”, analisa a supervisora da Disciplina de Câncer de Próstata da SBU, Bárbara Melão.

Diante desse cenário, a SBU recomenda que homens a partir dos 50 anos procurem um urologista para uma avaliação individualizada. Para aqueles com histórico familiar da doença, especialmente entre pais, avôs ou irmãos, a orientação é antecipar a consulta para os 45 anos. A mesma recomendação vale para homens negros e pessoas com obesidade, grupos que apresentam maior risco de desenvolver formas agressivas do câncer.

A investigação pode envolver o exame de sangue PSA, que mede os níveis do antígeno prostático específico, e o toque retal, utilizado para avaliar possíveis alterações na próstata. A necessidade dos exames deve ser discutida individualmente com o médico.

Com informações da Agência Brasil