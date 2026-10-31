Limpador de janelas morre após cair do 42º andar de prédio em São Paulo

Um trabalhador de 33 anos morreu após cair do 42º andar de um prédio na Rua Maria Paula, no bairro Bela Vista, região central de São Paulo, na tarde de sexta-feira (30/10). Douglas Batista da Silva realizava a limpeza das janelas do edifício quando a cadeira suspensa em que estava despencou.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
De acordo com o boletim de ocorrência, uma testemunha relatou que o equipamento entrou em queda livre por volta das 14h10 e atingiu um parapeito do prédio. Com o impacto, Douglas foi arremessado para fora da cadeira e caiu na área de lazer do 19º andar, próximo a uma piscina.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Leia mais:
-
Jovem fica ferido após ter cabeça prensada por elevador de carga
-
-
Mulher se pendura em prédio para ajudar família a fugir incêndio
O irmão da vítima, que também trabalhava na limpeza dos vidros do edifício, tentou socorrê-lo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas constatou a morte do trabalhador ainda no local.
Policiais militares que atenderam à ocorrência encontraram a cadeira suspensa na altura do 22º andar. Segundo o registro policial, a fita do equipamento de segurança estava arrebentada. As circunstâncias que provocaram a queda ainda deverão ser esclarecidas pela perícia.
O caso foi registrado como morte acidental pela Polícia Civil, que solicitou exames ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML).
Em nota ao Correio, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que “o caso segue em investigação e a autoridade aguarda o laudo pericial para análise e esclarecimento dos fatos”.