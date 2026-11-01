Conselho Regional de Medicina reage a alunos que ofenderam bolsistas

As publicações ocorreram na noite de 25 de outubro. O episódio foi registrado logo após a confirmação da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição presidencial - (crédito: Maurenilson Freire)

O Conselho Regional de Medicina do Paraná (CRM-PR) repudiou as mensagens ofensivas contra bolsistas divulgadas por estudantes de medicina de uma faculdade particular. O conteúdo compartilhado pelo grupo continha teor elitista e apologia ao nazismo.

As publicações ocorreram na noite de 25 de outubro. O episódio foi registrado logo após a confirmação da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição presidencial.

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Manifestação do conselho profissional

O órgão fiscalizador declarou que os atos contrariam as normas da categoria: "tais atitudes ferem diretamente os princípios fundamentais do Código de Ética do Estudante de Medicina, segundo os quais o estudante deve estar a serviço da saúde do ser humano e da coletividade, exercendo suas atividades sem discriminação de qualquer natureza".

Em nota oficial publicada no dia 27 de outubro, o conselho afirmou que a escolha pela medicina exige compromissos humanísticos voltados ao bem-estar social e coletivo. O texto reforçou que atitudes discriminatórias são incompatíveis com esses valores e garantiu que a entidade adotará todas as providências cabíveis para acompanhar o desdobramento do caso.

Punições aplicadas pelas instituições

Em Maringá, no Norte do estado, a UniCesumar confirmou a expulsão dos alunos envolvidos nas manifestações. A instituição concluiu uma sindicância interna para investigar as mensagens e encaminhou o parecer para a reitoria aplicar sanções, sem especificar o total de estudantes punidos.

A apuração recomendou medidas que incluem advertências, suspensões e desligamentos do quadro discente da instituição, conforme a gravidade de cada conduta apurada. Em comunicado, a faculdade informou que repudia veementemente qualquer forma de discriminação ou preconceito.

Em Cascavel, o Centro Universitário FAG comunicou que três estudantes de medicina receberam advertências e foram suspensos pelo envio de mensagens com teor semelhante. A entidade manifestou repúdio a declarações que desrespeitem a dignidade humana, incitem o ódio ou ultrapassem os limites da convivência democrática, informando que os processos administrativos seguem em curso.

*Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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