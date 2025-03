UnB repudia ações de extrema direita na instituição

MF Mila Ferreira

09/03/2025. Ed Alves CB/DA Press. Revista. Predio da Reitoria - UnB.

Após atos extremistas na Universidade de Brasília (UnB), o Conselho Universitário (Consuni) publicou nota de repúdio. Entre as ações citadas pelo Consuni está o estímulo a atos de vandalismo e a realização de filmagens clandestinas de aulas. A reitora Rozana Naves também se manifestou em suas redes sociais e repudiou os atos antidemocráticos.

"A UnB é um espaço de pluralidade, respeito e produção de conhecimento, e seguiremos defendendo esses princípios", escreveu Rozana Naves em postagem no Instagram. "Nosso compromisso é com a educação pública, gratuita e de qualidade, com a ciência e com a democracia. Não há espaço para intimidações! A universidade resiste", acrescentou a reitora.

A nota do Consuni, publicada no site da universidade, classificou os atos como "contínuo e articulado ataque às instituições públicas de ensino superior, como exemplificado pelas práticas criminosas de intimidação a docentes no legítimo exercício de suas funções". O manifesto do conselho citou publicação de gravações como exemplo das práticas. "Entre essas ações, inclui-se a publicação de gravações manipuladas, distorcidas e não autorizadas de aulas, infringindo diretamente a Lei nº 9.610/1998, que versa sobre Direito Autoral, e o artigo 184, §1º, do Código Penal, caracterizando exposição para obtenção de lucro", disse a nota.

"Outra ação repudiável é a tentativa orquestrada de realizar filmagens clandestinas dos espaços universitários com o propósito deliberado de distorcer a realidade, propagar mentiras sobre suas finalidades e estimular atos de vandalismo contra o patrimônio público", continuou a manifestação do Consuni.

Leia nota na íntegra:

O Consuni, reunido em 21 de março de 2025, repudia veementemente as ações de grupos da extrema direita em curso na Universidade. Percebemos essas ações como parte de um contínuo e articulado ataque às instituições públicas de ensino superior, como exemplificado pelas práticas criminosas de intimidação a docentes no legítimo exercício de suas funções. Entre essas ações, inclui-se a publicação de gravações manipuladas, distorcidas e não autorizadas de aulas, infringindo diretamente a Lei nº 9.610/1998, que versa sobre Direito Autoral, e o artigo 184, §1º, do Código Penal, caracterizando exposição para obtenção de lucro.

Outra ação repudiável é a tentativa orquestrada de realizar filmagens clandestinas dos espaços universitários com o propósito deliberado de distorcer a realidade, propagar mentiras sobre suas finalidades e estimular atos de vandalismo contra o patrimônio público.

Desde 2016, as universidades públicas brasileiras enfrentam uma ofensiva sistemática contra sua própria existência, expressa na propagação de fake news, campanhas negacionistas e difamatórias, políticas deliberadas de sucateamento e tentativas reiteradas de desqualificação do conhecimento produzido nesses ambientes.

Esse contexto expõe a natureza desprezível dessas ações, realizadas por grupos políticos que, incapazes de construir um projeto positivo, dedicam-se a atacar e degradar a universidade pública, símbolo maior do avanço civilizatório e intelectual do país.

Resistir faz parte do DNA da UnB. Corre em cada estudante, técnico e docente o legado de Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira, Honestino Guimarães, Ieda Delgado e de todos e todas que jamais se curvaram nem se curvarão ao retrocesso, ao autoritarismo e ao golpismo.

Nesse contexto, o Consuni reafirma a grandeza desta Universidade, sua pluralidade, seu compromisso democrático e autônomo, bem como seu respeito absoluto à diversidade de pensamento e às liberdades fundamentais.