Vídeo mostra momento em que ponte é implodida no Maranhão

Estrutura sobre o Estreito dos Mosquitos, no Maranhão, foi demolida - (crédito: Divulgação/PRF)

A Ponte Marcelino Machado, localizada sobre o Estreito dos Mosquitos, na entrada de São Luís, no Maranhão, foi implodida na manhã deste domingo (1º/11). A demolição ocorreu por volta das 11h e foi registrada em vídeo divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Nas imagens, é possível observar o momento em que os explosivos são acionados e a estrutura desaba após uma sequência de detonações.

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A ponte implodida havia sido interditada preventivamente em abril deste ano, após inspeções do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) identificarem problemas estruturais, como corrosão, fissuras, exposição das armaduras e deslocamento de blocos de concreto. Construída em 1960, a estrutura será substituída por uma nova ponte, que segundo o Ministério dos Transportes, tem valor de R$ 176,7 milhões em contrato, com previsão de entrega em 2027.

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A operação exigiu a interdição total do tráfego na BR-135, principal ligação rodoviária entre a capital maranhense e o continente. Inicialmente, o bloqueio estava previsto para durar das 10h às 16h. No entanto, com a conclusão antecipada dos procedimentos de segurança, a circulação de veículos foi restabelecida às 14h50, sem registro de grandes congestionamentos.

“A atuação integrada e o planejamento das ações contribuíram para que a liberação da rodovia ocorresse antes do prazo estimado, sem o registro de grandes congestionamentos”, informou a PRF, em nota.

O processo contou com a participação de órgãos de segurança e equipes de emergência. Após a implosão, técnicos realizaram inspeções na ponte remanescente para verificar as condições da estrutura antes da liberação do trânsito.