Dois homens morrem após queda de asa-delta em São Conrado, no Rio

Imagem ilustrativa de uma asa delta na praia de São Conrado no Rio de Janeiro - (crédito: Reprodução/Riotur)

Dois homens morreram após a queda de uma asa-delta na pista de pouso de voo livre da praia de São Conrado, na Zona Sul do Rio de Janeiro, na manhã desta segunda-feira (2/11). As vítimas foram identificadas como o turista argentino Adrian Guillermo Arismendi, de 26 anos, que estava como passageiro, e Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos, de idade não revelada, instrutor do voo. Ambos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiram.

Segundo informações divulgadas pelo g1, a asa-delta atingiu um muro localizado entre o gramado da área de pouso e a faixa de areia da praia. Após o impacto, os dois homens foram encontrados em estado grave, em parada cardiorrespiratória, e encaminhados ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro.

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De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, as vítimas chegaram à unidade hospitalar em parada cardiorrespiratória. Apesar das tentativas de reanimação, os dois morreram.

Equipes do 25º Grupamento de Bombeiro Militar, do Grupamento de Operações Aéreas e do 3º Grupamento Marítimo participaram do atendimento. O Corpo de Bombeiros.

Em nota ao Correio, a Polícia Civil informou que a 15ª DP (Gávea) investiga o caso, que o equipamento de voo passará por perícia, e testemunhas são ouvidas. Além disso, outras diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias do acidente que resultou nas mortes.